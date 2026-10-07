BTS se presenta este miércoles 7 de octubre por primera vez en el Estadio San Marcos en Lima. | EFE/ Hybe/Bighit Music
BTS se presenta este miércoles 7 de octubre por primera vez en el Estadio San Marcos en Lima. | EFE/ Hybe/Bighit Music
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Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló la cantidad de compatriotas que comparten nombres con los integrantes de la agrupación coreana BTS. La entidad pública difundió esta información en sus canales oficiales ante la expectativa generada por las pocas horas que faltan para su primer concierto en el Estadio San Marcos.

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