El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló la cantidad de compatriotas que comparten nombres con los integrantes de la agrupación coreana BTS. La entidad pública difundió esta información en sus canales oficiales ante la expectativa generada por las pocas horas que faltan para su primer concierto en el Estadio San Marcos.

El reporte institucional identificó a 1.443 ciudadanos registrados con el nombre Jimin y a 1.229 personas inscritas bajo la designación Jin en el país. Asimismo, el padrón oficial documentó a 362 personas con el apelativo artístico V en sus respectivas partidas de nacimiento.

La institución estatal contabilizó a 41 personas con la designación Jungkook y a 6 ciudadanos inscritos con el seudónimo Suga. Además, el organismo detectó a 14 compatriotas con la variante JHope y a un ciudadano con la inscripción J-Hope en sus registros civiles.

💜 ¡Hay conexiones que también se llevan en el nombre! Algunos nombres nos hacen pensar de inmediato en integrantes, canciones y palabras que forman parte del universo ARMY. Una forma especial de descubrir cómo la música también puede conectar con nuestra identidad y acompañar historias que se quedan para siempre. 🪪✨ #Reniec #BTS #ARMY #Identidad #NombresConHistoria — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 7, 2026

Reniec contabilizó a 3.203 personas con el apelativo Kim, denominación que coincide con los apellidos de varios miembros de la formación surcoreana. Por su parte, la relación estadística consignó diversos términos asociados a la producción artística del elenco musical.

El organismo estatal registró a 49 personas con el nombre Army en alusión directa al colectivo oficial de seguidores de la agrupación musical. En paralelo, 976 ciudadanas peruanas llevan el nombre Violet y 16 compatriotas figuran con la palabra Bora en sus registros de identidad.

La entidad identificó a un ciudadano inscrito con la palabra Arirang en homenaje a la gira continental y a una persona registrada con el término Purple.

Conciertos de BTS en Lima

Las tres presentaciones oficiales de BTS en el Estadio San Marcos se desarrollarán los días 7, 9 y 10 de octubre ante miles de espectadores. El inicio del espectáculo musical en el escenario del recinto capitalino empezará a las 8:00 p.m.

El acceso exclusivo para la prueba de sonido finalizará a las 2:00 p.m., mientras que las puertas para la zona de campo abrirán a las 4:00 p.m. La apertura de las tribunas oriente, occidente y norte del recinto deportivo arrancará a las 5:00 p.m.