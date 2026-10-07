Una reunión de ARMY Perú, uno de sus fanbase más organizados en Perú, desde el año 2016. (Foto: Army Perú)
Una reunión de ARMY Perú, uno de sus fanbase más organizados en Perú, desde el año 2016. (Foto: Army Perú)
Por Redacción EC

La fiebre por BTS en Perú llegó hasta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que lanzó una dinámica en su cuenta oficial de Instagram para conocer cuántas personas forman parte de la comunidad ARMY en el país. La iniciativa coincide con la llegada de la agrupación surcoreana a Lima para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos.

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