La fiebre por BTS en Perú llegó hasta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que lanzó una dinámica en su cuenta oficial de Instagram para conocer cuántas personas forman parte de la comunidad ARMY en el país. La iniciativa coincide con la llegada de la agrupación surcoreana a Lima para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos.

La entidad planteó directamente la pregunta “¿Cuántas ARMYS somos en el Perú?” a través de su cuenta institucional @inei_peru y convocó a los seguidores de BTS a participar durante tres días.

¿Cómo participar en la dinámica del INEI?

La propuesta del INEI busca recopilar información a partir de las respuestas de los propios seguidores. Para participar, los interesados deben seguir dos pasos publicados por la institución:

Ingresar al comentario fijado y responder la encuesta con un “Sí” o “No”.

Comentar su edad en números, por ejemplo, “25”.

La convocatoria está dirigida a las ARMY peruanas de distintas edades y rápidamente comenzó a generar interacciones en la publicación del organismo estatal.

¿Cuándo revelará el INEI cuántas ARMY hay?

El INEI anunció que dará a conocer los resultados este viernes 9 de octubre, coincidiendo con la segunda de las tres presentaciones que BTS ofrecerá en Lima.

La agrupación surcoreana, integrada por RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, se presenta en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, en medio de una gran convocatoria de seguidores.

“¡Pasa la voz a tu fandom y hagámonos notar!”, señaló el INEI al invitar a las ARMY a participar en esta particular dinámica.

¿Qué significa ARMY?

ARMY es el nombre que recibe el fandom o comunidad oficial de seguidores de BTS. El término fue adoptado en 2013 y corresponde a las siglas en inglés de “Adorable Representative M.C. for Youth”, expresión que puede traducirse como “Representante Adorable M.C. para la Juventud”.

El término se convirtió en una de las principales formas de identificación de los seguidores de la agrupación surcoreana alrededor del mundo.

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