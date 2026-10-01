Renzo Reggiardo supervisó marcha blanca de la Vía Expresa Grau y anunció la fecha final de entrega. (Foto: Captura / Canal N)
Renzo Reggiardo supervisó marcha blanca de la Vía Expresa Grau y anunció la fecha final de entrega. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que este 1 de octubre comienza la marcha blanca del nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau, infraestructura que permitirá conectar este servicio de transporte con la Línea 1 del Metro de Lima. Esta etapa se realizará inicialmente con pasajeros antes de avanzar hacia la operación habitual.

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