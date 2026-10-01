El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que este 1 de octubre comienza la marcha blanca del nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau, infraestructura que permitirá conectar este servicio de transporte con la Línea 1 del Metro de Lima. Esta etapa se realizará inicialmente con pasajeros antes de avanzar hacia la operación habitual.

Durante sus declaraciones, Reggiardo recordó que previamente se desarrolló una “marcha en vacío”, periodo en el que los buses circularon sin usuarios por la nueva infraestructura. Esta fase tuvo como finalidad comprobar el funcionamiento del recorrido y realizar los ajustes necesarios antes de permitir el ingreso de pasajeros.

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“Las operaciones permanentes empezarán en el mes de diciembre, pero lo que estamos viendo ahora es una marcha blanca con usuarios para que puedan comprobar como se está dando el servicio”, explicó el burgomaestre sobre este proceso.

De acuerdo con lo señalado por Reggiardo, este periodo permitirá evaluar el funcionamiento de la ampliación en condiciones reales, ahora con usuarios a bordo. La marcha blanca se desarrollará durante octubre y noviembre, mientras que el inicio de la operación regular está previsto para diciembre.

Asimismo, el alcalde de Lima indicó que el servicio estará habilitado este fin de semana para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. “Va a estar a disposición de los votantes para que puedan desplazarse de manera eficiente”, indicó.

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El nuevo corredor de la Vía Expresa Grau tiene aproximadamente 2,8 kilómetros y prolonga el recorrido desde la Estación Central. La infraestructura comprende las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, además de la futura conexión con la estación Grau de la Línea 1, ubicada en la avenida Aviación.

“A partir de diciembre empezamos con el servicio como habitualmente se da y se brinda”, puntualizó Reggiardo. Con ello, la Municipalidad de Lima proyecta completar progresivamente la puesta en funcionamiento de una obra destinada a integrar dos de los principales sistemas de transporte masivo de la capital.