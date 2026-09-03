El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la autorización concedida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) para brindar servicios de vigilancia privada con armas de fuego.

Reggiardo explicó que la autorización se sustenta en la naturaleza jurídica de Emape. Según señaló, la empresa municipal funciona bajo las reglas de una sociedad anónima y no como una dependencia administrativa de la Municipalidad de Lima.

“Aquí no hay nada irregular … Emape es una sociedad anónima. Emape no es un ministerio, Emape no es una municipalidad, es una empresa que se rige por la Ley General de Sociedades. Por eso es que califica para brindar servicios de seguridad”, dijo el burgomaestre a la prensa.

Renzo Reggiardo defiende autorización de Sucamec para que Emape use armas y asegura que no existe irregularidades. (Foto: RPP)

El alcalde añadió que la empresa realizó modificaciones internas para adecuarse a las actividades de seguridad privada. De acuerdo con su explicación, en enero de 2026 se modificaron el Reglamento de Organización y Funciones y los estatutos de Emape, cambios que, según indicó, fueron inscritos en los Registros Públicos. Sobre esa base, sostuvo que la entidad pudo tramitar la autorización ante Sucamec.

“Yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso antes de ser ligero, y no lo digo por el senador Rospigliosi, lo digo en términos generales… Lo que estamos buscando es brindarles seguridad a nuestros trabajadores, a nuestra infraestructura y hacerlo de manera eficiente”, comentó el alcalde de Lima.

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La autorización contempla que Emape opere como empresa de vigilancia privada con uso de armas de fuego y tiene una vigencia de cinco años, hasta junio de 2031.

Fernando Rospigliosi cuestiona medida

Este pronunciamiento generó una respuesta crítica de Fernando Rospigliosi, quien cuestionó públicamente la resolución de Sucamec y sostuvo que esta podría permitir que la Municipalidad de Lima constituya un grupo armado bajo la figura de una empresa de seguridad privada.

El Municipio de Lima convoca concurso para constituir una “Guardia Metropolitana” armada. Quiere formar una POLICÍA PARALELA. Eso no solo es ilegal e inconstitucional, sino un gravísimo error. El Perú es una república unitaria, no un país federal. México tiene 1,800 cuerpos… pic.twitter.com/erwfWK86uQ — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) September 3, 2026

“El Municipio de Lima convoca concurso para constituir una “Guardia Metropolitana” armada. Quiere formar una POLICÍA PARALELA. Eso no solo es ilegal e inconstitucional, sino un gravísimo error”, escribió Rospigliosi en su cuenta de X, antes Twitter.

“El Perú es una república unitaria, no un país federal. México tiene 1,800 cuerpos policiales, muchos controlados por los narcotraficantes y delincuentes. Ese es el ejemplo que hay que mirar. No se debe permitir una mayor fragmentación del país”, agregó.

Frente a estos cuestionamientos, Renzo Reggiardo pidió prudencia antes de formular acusaciones y descartó que la Municipalidad de Lima pretenda asumir funciones propias de la Policía Nacional del Perú.