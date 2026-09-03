Renzo Reggiardo defiende autorización de Sucamec para que Emape use armas y asegura que no existe irregularidades. (Foto: RPP)
Renzo Reggiardo defiende autorización de Sucamec para que Emape use armas y asegura que no existe irregularidades. (Foto: RPP)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, defendió la autorización concedida por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) para brindar servicios de vigilancia privada con armas de fuego.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.