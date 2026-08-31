El polémico tren traído desde Estados Unidos demorará bastante tiempo en que entre en operación entre Lima y Callao.
El polémico tren traído desde Estados Unidos demorará bastante tiempo en que entre en operación entre Lima y Callao.
/ MUNICIPALIDAD DE LIMA
Por Redacción EC

Cambio de planes. Este lunes se conoció que parte de las locomotoras y vagones de la empresa Caltrain, que llegaron al país durante la gestión de Rafael López Aliaga, probablemente sean enviados a Tacna a fin de fortalecer el transporte fronterizo, anunció el alcalde Renzo Reggiardo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: