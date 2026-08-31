Cambio de planes. Este lunes se conoció que parte de las locomotoras y vagones de la empresa Caltrain, que llegaron al país durante la gestión de Rafael López Aliaga, probablemente sean enviados a Tacna a fin de fortalecer el transporte fronterizo, anunció el alcalde Renzo Reggiardo.

La autoridad municipal explicó que viene coordinando con el gobernador regional Luis Torres para concretar el envío del material rodante. “Nuestra gestión tiene el interés de promover el desarrollo e impulso del sistema ferroviario en esta parte del país”, se lee en el documento enviado a la MML.

El pedido, presentado el 18 de agosto, comprende 10 coches de pasajeros y dos locomotoras EMD F40PH-2 para reforzar el servicio ferroviario entre Tacna y Arica, en Chile.

Pronunciamiento

Durante el anuncio del inicio de la marcha blanca del Metropolitano sin pasajeros en la Vía Expresa Grau, Reggiardo también se refirió al tema y sostuvo que, para concretar el traslado, tendrán que conversar con la empresa Caltrain y analizar la posibilidad de modificar el contrato original de la entrega, que especificaba su uso en Lima Metropolitana.

“Son muchos los coches con los que se cuenta, son casi 100, y todos están en perfectas condiciones, muy bien presentados, con butacas, aire acondicionado, todo de primer nivel . Hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a la ciudad de Puno y Tacna”, sostuvo este lunes.

Según lo mencionado, el traslado también podría alcanzar a Puno; las conversaciones con esta región recién han comenzado.