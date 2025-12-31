Un incendio de considerables proporciones consume este miércoles un inmueble que funciona como almacén y depósito de pirotécnicos, en el distrito de Ate.

Al menos 16 unidades de bomberos llegaron al lugar del siniestro, por ahora incontrolable debido a las explosiones que se registran, para atender la emergencia.

Según informó Canal N, el incendio se registró en un almacén de artefactos pirotécnicos, pasadas las 3:30 p.m. En la página web de los bomberos se informa que la emergencia se presentó en un inmueble de la avenida Huarochirí (Bravo Chico), cruce con la Carretera Central, en el citado distrito capitalino. Los bomberos han clasificado este siniestro como código 3, es decir, de gran magnitud.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para resguardar el orden y permitir que los bomberos puedan realizar sus labores sin inconvenientes. Los efectivos tuvieron que retirar a las personas que se encontraban cerca del foco del fuego, ante el grave peligro que representaba para sus vidas no solo el propio incendio sino también las explosiones de los pirotécnicos.

Incendio en Ate: Al menos 3 casas afectadas. No se reportan heridos ni víctimas mortales. Se investiga posible almacenamiento ilegal de pirotécnicos. Policía y bomberos trabajan en la zona



Hasta la redacción de esta nota el fuego se propagó y afectó a otros inmuebles aledaños. De acuerdo con la información preliminar de los bomberos, otras cuatro casas habrían sido afectadas por las llamas.

Sedapal informó que un camión cisterna fue enviado al lugar para abastecer de agua a los bomberos. Además, detalló que incrementó la presión del servicio y un equipo técnico ya habilitó los hidrantes del sector para que los hombres de rojo puedan sofocar las llamas.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) movilizó dos ambulancias del SAMU con profesionales de la salud para atender y trasladar a los posibles heridos.

“El Minsa monitorea la situación a fin de brindar el apoyo y reforzamiento de las atenciones de ser el caso”, comunicó la entidad en su cuenta de ‘X’.

