Año Nuevo: ¿Cómo se han preparado los Bomberos para atender las emergencias en Lima?

En lo que va del 31 de diciembre se han presentado más de 140 incidentes, accidentes, incendios y emergencias medicas en Lima, los cuales han sido atendidos por los Bomberos, pero esta cifra lleva a pensar cómo será el panorama durante la celebración del Año Nuevo, ya que se espera un incrementos de esos hechos. A continuación detallamos cómo se han preparado los Bomberos para esta fecha.

Los Bomberos resaltaron que ha habido un incremento del número de vehículos operativos en Lima. (Foto: Mario Zapata/El Comercio)

En Año Nuevo se incrementa el número de accidentes de tránsito

Fredy Rivera, jefe de la IV Comandancia Departamental de Lima Centro de los Bomberos, explicó a El Comercio que el principal siniestro que se presenta durante las fiestas de fin de año es el accidente de tránsito y que el motivo, en la mayoría de los casos, es el consumo de alcohol.

“Todos los años cuando hay fiestas importantes, como Navidad y Año Nuevo, sobre todo el día del festejo, la gente se pone más activa, esto también genera mayor activación de accidentes y percances, principalmente accidentes vehiculares. Por ello, ponemos en alerta a todas las compañías”, aseveró Rivera.

Por ello, indicó que ha puesto en alerta a las 14 compañías que están bajo su jurisdicción y que están ubicadas en Santa Anita, Centro de Lima, La Victoria, Lince, Breña, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Rímac y San Juan de Lurigancho.

Explicó que cada compañía tiene, en promedio, seis agentes y un piloto, pero que la compañía Cosmopolita de San Borja cuenta con tres vehículos a disposición y, por ende, con tres pilotos rentados, lo que genera un mayor despliegue de personal. Aseguró que en su jurisdicción cuenta con un 90% de vehículos operativos.

Se ha reforzado la cantidad de agentes de guardia en las compañías de Bomberos para atender las emergencias.

“La cantidad de bomberos disponibles varía por la disposición de pilotos que pueda tener. Normalmente, hay un piloto rentado, pero como son fiestas, lo mínimo que van a tener las compañías son 6 agentes y un piloto. En algunos casos tendrán dos pilotos y van a tener más personal por la oportunidad de desplazamiento por las unidades”, afirmó Rivera.

Un punto que resaltó Rivera es el descenso de incidentes o incendios ocasionados por pirotécnicos, ya que se ha acentuado el control de la venta callejera. No obstante, indicó que los siniestros por fuego se originan porque las personas lanzan al aire pirotécnicos, pero luego caen a los techos de las casas, donde se almacenan productos en desuso y que, en su mayoría son inflamables.

En cuanto a la provisión de agua, Rivera explicó que cuentan con el apoyo de Sedapal, ya que provee de cisternas y de personal que se encarga de subir la presión de agua en la zona donde se registra un incendio.

Bomberos de Lima sur brindarán cobertura desde la Av. Javier Prado hasta Cañete

El jefe departamental de los Bomberos de Lima Sur, Jaime Palacios, indicó que, en cada una de las 19 compañías que están bajo su jurisdicción, habrá un incremento de personal para reforzar las guardias, por lo que estarán disponibles entre 8 y 15 agentes para atender cualquier emergencia durante las celebraciones de Año Nuevo.

En diálogo con El Comercio, Palacios detalló que las compañías tienen cobertura desde la avenida Javier Prado hasta la localidad de Cañete y que desplegarán agentes en los peajes del sur para atender cualquier emergencia, como parte del plan Verano implementado por la Municipalidad de Lima.

“Estamos participando en el plan Verano implementado por la Municipalidad de Lima, ya que antes lo veía Rutas de Lima. Estamos poniendo unidades en el peaje del sur para dar cobertura y una rápida respuesta ante cualquier tipo de accidente y tenemos desplegado personal en lo que era la oficina de Rutas de Lima”, indicó Palacios.

En el caso de Lima Sur, Palacios refirió que el 80% de ambulancias están operativas, ya que de las 22 que cuentan, 18 están en pleno funcionamiento, mientras que en el caso de los vehículos contraincendios un 75% aún tienen vida útil, pero enfatizó que eso no va a afectar el servicio que prestan. “No estamos tan críticos como en otros años”, afirmó.

Los Bomberos están prestos para atender cualquier emergencia.

Respecto a los eventos más comunes que se presentan en Año Nuevo, el jefe de los Bomberos de Lima Sur explicó que los hechos que más ocurren son los accidentes de tránsitos y los incendios, pero por determinadas horas. “Entre 11: 30 p.m. y 2 a.m. los que más ocurren son los incendios por los fuegos artificiales, lo que implica la misma celebración. A partir de las 4 a.m. se presentan más accidentes de tránsito por las personas que salen de las fiestas en estado etílico y conducen. Esto también conlleva a la saturación de la atención en los hospitales, por lo que los bomberos deben buscar un centro médico donde se atienda a los heridos”, refirió.

Si bien destacó las coordinaciones efectuadas con Sedapal y las municipalidades para que faciliten el suministro de agua, recordó también que por ser feriado feriado no hay personal disponible en algunos municipios que pueda atender el requerimiento de recurso hídrico.

Por último, recomendó a los ciudadanos no manipular pirotécnicos, ya que se expone a los niños a accidentes, no lanzar pirotécnicos al aire ya que caen sobre techos con productos inflamables y causan incendios, y no manejar en estado de ebriedad.