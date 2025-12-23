Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Guardia Municipal en Lima: el nuevo equipo de serenos y con funciones ampliadas que causa controversia
Renzo Reggiardo, actual alcalde de Lima, planteó la creación de una guardia municipal metropolitana, pues aseguró que “es de sumo interés y de suma necesidad” en el actual contexto de “una dura lucha” contra la criminalidad y la delincuencia en el país. Explicó que su iniciativa es producto de un análisis y comparación con otras ciudades del mundo donde ese modelo de “fuerza civil” ha funcionado.

