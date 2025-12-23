Guardia Municipal en Lima: el nuevo equipo de serenos y con funciones ampliadas que causa controversia

MIRA AQUÍ: Desde vacuna hasta el uso de mascarillas: cinco preguntas clave sobre la Influenza A H3N2 en Perú

En una reciente sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima y en una actividad pública, el burgomaestre detalló que la guardia municipal metropolitana se formaría sobre la base actual del serenazgo y que sus integrantes serían capacitados a fin de tener agentes profesionales.

La iniciativa fue aprobada por mayoría en el Coresec de Lima y será puesto en debate en los siguientes días en el Concejo Metropolitano.

La propuesta para que serenos porten armas

La principal novedad de la propuesta de Reggiardo sería que se dotaría de armas de fuego de uso civil y de bajo calibre a los serenos para que cumplan su promesa función. Incluso, remarcó que obtendrían sus licencias de uso de armas como lo hace cualquier ciudadano ante Sucamec.

“La propuesta apunta a dotar a esta fuerza de mejores recursos, como equipamiento moderno y, de ser el caso, armas de fuego de uso civil y bajo calibre, bajo estrictos criterios de capacitación y licenciamiento. Acepto las críticas, lo que no acepto es la indiferencia frente a un clamor popular. El 75% de la población está de acuerdo con la creación de una guardia municipal que pueda trabajar de manera más eficiente”, enfatizó en la sesión del Coresec de Lima.

“(Los serenos) puedan utilizar armas bajo la ley de autorización de armas de uso civil, esta sería una fuerza civil, no es una fuerza militar ni policial. Serían armas de bajo calibre y de uso civil, no armas de guerra. Como cualquier persona que pasa sus exámenes, que rinde una serie de pruebas, y finalmente tienen una autorización que finalmente Sucamec les otorga y, en esa línea, nos gustaría que este cuerpo de seguridad civil también pueda ser considerado en ese sentido”, afirmó Reggiardo tras una actividad.

Guardia municipal metropolitana se abocaría a combatir delitos menores y controlar el tránsito

El alcalde de Lima explicó que, de acuerdo con su propuesta, los miembros de la guardia municipal metropolitana estarían abocados a combatir delitos menores y temas de tránsito, complementando el trabajo de la Policía. Aseguró que, concretarse su planteamiento, entre 5 mil y 6 mil agentes de tránsito de la PNP podrían sumarse a tareas más complejas.

“En la Municipalidad de Lima hacemos un trabajo de tránsito, verificamos el normal funcionamiento del tránsito, imponemos papeletas. Es más, hacemos desembolsos considerables de dinero en favor de la Policía Nacional precisamente porque nosotros no podemos hacer esa labor coercitiva y a través de una Guardia Municipal podríamos realizar también esa función de la mejor manera”, refirió.

“La Policía, en la Unidad de Tránsito, tiene destinada más o menos 5 mil a 6 mil agentes, por lo que estos agentes podrían, de forma muy rápida, estar siendo empleados en otras actividades, en delitos severos, en organizaciones criminales, en temas de fronteras, extorsiones. Esta unidad policial se podría reemplazar por una guardia municipal metropolitana, que haga precisamente esas labores. Ahí tendríamos una liberación considerable de agentes en favor de darnos la seguridad que todos merecemos”, agregó.

Reggiardo explicó que los delitos menores son los delitos de arrebato y robo de celular. “Nosotros tenemos el control de las cámaras, tenemos el tema de la transitabilidad, y por qué no tener una fuerza que ejerza una función de emitir papeletas, imponer sanciones, y controlar lo que se disponga desde el punto de vista normativo que una municipalidad contempla”, remarcó.

Reggiardo asegura que su propuesta no es inconstitucional

Viendo que su iniciativa podría ser calificada de inconstitucional, el alcalde de Lima indicó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 437-2020, “emitió una opinión favorable a tener una fuerza civil como una guardia municipal metropolitana”. “No puede ser asumido como un reconocimiento de una competencia de carácter excluyente de solamente labor de la Policía, ya que también con una guardia municipal se puede complementar, así que no se trata de quitar funciones”, aseveró.

Si bien en años anteriores Reggiardo planteaba una policía municipal, en esta oportunidad propone una guardia municipal metropolitana para evitar “temas legales o constitucionales”.

“Algunos dicen que es inconstitucional, que la Constitución no lo contempla, pero no es cierto, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional en el sentido de que la labor policial no es excluyente. Entonces, se puede contar con fuerzas del orden que hagan un trabajo eficiente”, afirmó.

En una columna publicada en el diario Expreso, el pasado 21 de diciembre, Reggiardo afirmó que la Guardia Municipal tendría siempre “un rol complementario y coordinado con la Policía Nacional del Perú, respetando el marco legal y las competencias de cada institución”.

¿Cómo operaría la guardia municipal metropolitana?

La guardia municipal metropolitana tendría como factor principal la proximidad ante la comisión de un delito, ya que podría intervenir en pocos segundos y no en minutos, según la idea que maneja Reggiardo, lo que ayudaría a procesar a delincuentes bajo la figura de la flagrancia.

“En el factor de proximidad y flagrancia, el plan regional identifica Lima centro 1 y 2 como las zonas de mayor incidencia, por lo que una guardia municipal operaría bajo un régimen de proximidad, garantizando que el tiempo de respuesta ante delito sea de segundos y no de minutos, asegurando la captura en flagrancia. Hay una ley que permite que, ante la flagrancia, cualquier ciudadano puede detener y poner en manos de la Policía Nacional a ese detenido. Siendo la Guardia Municipal una fuerza civil, sin ningún problema podrían realizar esas funciones”, aseguró Reggiardo.

Si bien el alcalde de Lima indicó que Guardia Municipal Metropolitana se crearía sobre la base del serenazgo, remarcó que se podrían sumar a dicha fuerza civil los jóvenes que hayan realizado su Servicio Militar Voluntario, tras una capacitación de tres meses, para lo cual tuvo conversaciones preliminares con el Ejército del Perú.

Reggiardo explicó que los integrantes de la Guardia Municipal tendrían un soporte tecnológico que le permita actuar de manera rápida. En ese contexto, recordó que la MML construye un Centro de Control de Operaciones C5 en la zona de Malvinas, el cual interconectará los sistemas de videovigilancia de todos los distritos de Lima, a fin de una respuesta más rápida ante delitos y emergencias.

“Ese aporte, esa inversión, esa infraestructura, poco o nada va a servir si no contamos con una guardia municipal para que realice una mejor función”, anotó.

Cuestionan propuesta de Reggiardo sobre la guardia municipal

La propuesta de Renzo Reggiardo no ha sido bien recibida por integrantes de la Policía Nacional. Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la PNP, consideró que dicha iniciativa “es impracticable, ilegal e inconstitucional”. En diálogo con El Comercio, el especialista recordó que la norma establece que “la fuerza pública lo tiene la Policía” y que la Ley Orgánica de Municipalidades no establece una Policía Municipal.

Pérez Rocha recordó que las ciudades de Buenos Aires (Argentina) y de Madrid (España) tienen Policía Municipal, pero remarcó que el ingreso de sus miembros se da bajo otras condiciones, ya que los postulantes deben contar, según dijo, con el grado de bachiller de alguna carrera y ser titulados.

Además, resaltó que la propuesta de Reggiardo solo podrá ser implementada por los municipios que cuentan con recursos económicos.

“Es inviable”

Por su parte, el coronel (r) PNP Franklin Barreto, exjefe de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía, advirtió que la propuesta de Reggiardo es legal, técnica y operativamente inviable en el Perú. Aseguró que en otros países se aplica, pero bajo otras condiciones.

El especialista recordó que, para llegar a aprobarse la norma que permite a los serenos o personal de fiscalización dirigir el tránsito en las calles de los distritos, tendría que realizarse la modificación de varias normas.

Además, enfatizó que tendría que aprobarse una norma para que se aplique la propuesta de Reggiardo a todas las municipales provinciales del país y no solo implementarse en la capital, sin embargo, recordó que no todos los municipios tienen la capacidad económica para desarrollar dicha iniciativa.

Barreto remarcó que el punto más importante del tema es que para dirigir el tránsito se requiere del ejercicio de técnicas y conocimiento de señalización, además de entender cómo se desarrolla la fluidez del tránsito. En ese contexto, recordó que la inspectora de tránsito de Surco fue atropellada por un vehículo en la Vía Expresa Sur tras ubicarse en parte de la pista.