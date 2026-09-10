Un teléfono celular puede dejar un rastro útil para una investigación policial. La información que genera al conectarse a una red móvil permite a las autoridades establecer dónde estuvo un equipo, aproximar su ubicación en un momento determinado e incluso reconstruir parte de sus desplazamientos. No se trata, sin embargo, de un punto exacto en todos los casos: la precisión depende de la tecnología disponible y de las condiciones en las que se encuentre el dispositivo.

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