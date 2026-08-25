Indeci estima que más de 1,2 millones de personas podrían verse afectadas por El Niño. (Foto: Andina)
Indeci estima que más de 1,2 millones de personas podrían verse afectadas por El Niño. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) estima que más de un millón 200 mil personas podrían verse afectadas por los efectos del fenómeno de El Niño, cuyo impacto se prevé con mayor intensidad entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. El organismo también calcula que 607 distritos podrían enfrentar una eventual disminución del recurso hídrico o sequía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.