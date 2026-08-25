El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) estima que más de un millón 200 mil personas podrían verse afectadas por los efectos del fenómeno de El Niño, cuyo impacto se prevé con mayor intensidad entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. El organismo también calcula que 607 distritos podrían enfrentar una eventual disminución del recurso hídrico o sequía.

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Christian Choque Amacifuentes, especialista del Indeci, señaló en diálogo con TV Perú que estas proyecciones se elaboraron a partir de información científica y registros de antecedentes. Como referencia, recordó que durante el Fenómeno El Niño de 1997 y 1998 se registraron aproximadamente un millón 200 mil damnificados.

Indeci pide reforzar preparación ante efectos de El Niño previstos entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. (Foto: Andina)

El especialista indicó que todavía es posible avanzar con medidas de preparación y reducción del riesgo debido a que el país se encuentra en invierno y los mayores efectos del fenómeno se esperan durante el verano, que en esta ocasión empezaría en noviembre.

Primeros efectos de El Niño

Choque señaló que los efectos de El Niño ya se perciben en el océano Pacífico debido al incremento de la temperatura de las aguas superficiales, situación que ha provocado el desplazamiento de peces hacia otros puntos del mar.

Asimismo, indicó que en la costa norte ya se registran temperaturas y precipitaciones anómalas para la temporada. Entre las zonas comprendidas se encuentran Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima y Callao, además del litoral de Ica y Arequipa.

En el sur del país, el especialista reportó un déficit del recurso hídrico en regiones como Tacna, Moquegua, Puno y Cusco.

Indeci advierte sobre riesgo de inundaciones, movimientos de masa, déficit hídrico y sequías. (Foto: Andina)

Medidas de preparación

Ante un escenario de posibles inundaciones, movimientos de masa y déficit hídrico, el representante del Indeci señaló que corresponde establecer acciones de preparación y reducción del riesgo.

Entre las medidas recomendadas se encuentra que cada vivienda y familia cuente con un plan familiar de emergencias y una mochila de emergencia, especialmente orientados a los peligros asociados con inundaciones y movimientos de masa.

Choque también recordó que marzo es el mes más crítico para la ocurrencia de lluvias intensas y peligros asociados. En ese contexto, señaló que 796 distritos han sido declarados en estado de emergencia.

Para las localidades costeras, el especialista recomendó colocar material impermeable en techos y paredes, así como realizar seguimiento a la información proporcionada por las instituciones técnicas sobre las lluvias, su intensidad y duración.

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