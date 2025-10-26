José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

Las 10 zonas críticas de venta de chips de telefonía sin control en las calles de Lima
Las 10 zonas críticas de venta de chips de telefonía sin control en las calles de Lima

Las 10 zonas críticas de venta de chips de telefonía sin control en las calles de Lima

Lo que termina con una bala inicia con la venta de un chip en la calle. La venta de chips en las calles permite que los extorsionadores inicien el contacto con una víctima a través de llamadas o mensajes, y empiecen a presionarla para que entregue dinero, como explicó el experto en seguridad Frank Casas a El Comercio. Por eso, combatir esta actividad debe ser parte de una estrategia contra el crimen organizado.

