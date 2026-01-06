Los ladrillos de LEGO ahora tienen chips y sensores interactivos que reproducen luces y sonidos

Las creaciones de LEGO cobran vida con la plataforma LEGO Smart Play y los nuevos elementos de construcción que reaccionan en tiempo real al interactuar entre ellos, lo que introduce una nueva forma de jugar sin pantallas.

LEGO ha acudido a CES 2026 para presentar lo que considera que es “una de las evoluciones más significativas” en su sistema de juego desde 1978, cuando introdujo la minifigura. Ahora, la innovación llega de la mano de chips y sensores con un nuevo tipo de elemento de construcción, como indica en una nota de prensa.

Los nuevos ladrillos, etiquetas inteligentes y minifiguras que componen la plataforma LEGO Smart Play están diseñados para ofrecer una experiencia interactiva en tiempo real, siempre entre elementos físicos.

El ladrillo cuenta con un chip integrado y distintos sensores (acelerómetro, de luz y de sonido) y un altavoz en miniatura para que durante el juego, la etiquetas y las minifiguras reaccionen con la construcciones de manera interactiva, con sonidos y comportamientos.

Con esta nueva línea, LEGO apuesta por el juego sin pantallas, y ya anunciado que debutará con nuevos sets de Star Wars, en los que se podrán crear naves que reproduzcan sonidos de disparos láser, de reabastecimiento o el rugir de los motores, y recrear escenas con las minifiguras en las que zumbe el sonido de los sables láser al chocar o suene la marcha imperial.