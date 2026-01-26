No cabe duda de que China se ha caracterizado por tener una infraestructura que combina lo tradicional con lo moderno, contando con una variedad de rascacielos e importantes proyectos vanguardistas. De hecho, en esta oportunidad, el país asiático ha construido un moderno edificio en aproximadamente 30 horas con una llamativa tecnología avanzada, robótica y una rápida ejecución, lo que ha llamado la atención de muchos usuarios en las redes sociales. Sin embargo, estas viviendas prefabricadas han generado un debate sobre la rapidez de su construcción y la seguridad que pueden ofrecer a sus habitantes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ES EL EDIFICIO DE 10 PISOS QUE SE CONSTRUYÓ EN CASI 30 HORAS?

A través de varios videos difundidos por Broad Group en las redes sociales ha puesto en el ojo público una vez más a China por una asombrosa y rápida construcción de un edificio de 10 pisos en solo 28 horas y 45 minutos. Y es que, el sistema que utilizan los profesionales consiste en producir gran parte de la estructura en plantas industriales y luego trasladarla al sitio de la obra. En ese espacio se elaboran los componentes, se verifican sus dimensiones y se acondicionan para que el montaje sea rápido, organizado y con un menor margen de error posible.

De esta manera, los pequeños módulos, elaborados con acero B-Core y compuesto por dos placas externas de acero inoxidable que recubren un núcleo de tubos de acero, son elevados con grúas hasta ponerlos en su posición, lo que convierte en una construcción más sostenible. Además, presenta una elevada resistencia a la corrosión y, gracias a su gran ductilidad, tolera mejor los movimientos sísmicos. Es importante mencionar que no es la primera vez que se implementa este tipo de infraestructura en China, ya que también se utilizó durante la pandemia del Covid-19 como hospitales de emergencia, según comparte el diario As.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADO LA ESTACIÓN DE TREN MÁS GRANDE DEL PLANETA?

Una buena noticia recibieron miles de ciudadanos el pasado 27 de junio de 2025, cuando se inauguró la estación de tren más grande del planeta en la ciudad de Chongqing, en China. Este megaproyecto es conocido como Chongqing East Railway Station y cuenta con una extensión superior a 1,22 millones de metros cuadrados, equivalente a unas 170 canchas de fútbol. De esta manera, el nuevo centro de transporte está diseñado para atender un flujo de hasta 16 000 pasajeros por hora, considerando operaciones de salida y llegada, así como conectar ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín en poco tiempo, gracias a sus trenes bala.

Eso no es todo, pues a primera vista esta estación, inspirada en la región montañosa de la ciudad, tiene una apariencia a los grandes aeropuertos internacionales, equipada con moderna tecnología para una mejor experiencia de los miles de ciudadanos. De hecho, dentro de sus instalaciones se distribuyen más de 5 000 asientos, estaciones equipadas con puertos USB, locales comerciales, áreas gastronómicas y pantallas digitales que abarcan todos los sectores del recinto. Asimismo, dispone de 15 plataformas y 29 vías organizadas estratégicamente para reducir la congestión, incluso durante los horarios de mayor demanda.