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El exagente de la CIA David Rush permanece detenido. (Oficina del Sheriff de Alexandria / Chatgpt).
El exagente de la CIA David Rush permanece detenido. (Oficina del Sheriff de Alexandria / Chatgpt).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Un exfuncionario de la CIA se encuentra en el centro de uno de los escándalos más sorprendentes que han sacudido a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en los últimos años. Según una investigación federal, David Rush acumuló una fortuna valorada en más de 40 millones de dólares en lingotes de oro, un hallazgo que plantea interrogantes sobre los controles internos de la agencia, el origen de esos activos y la trayectoria de un hombre que durante años ocupó puestos de confianza en el aparato de seguridad de la principal potencia mundial pese a haber construido parte de su carrera sobre credenciales falsas y afirmaciones engañosas.

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