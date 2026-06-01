Un exfuncionario de la CIA se encuentra en el centro de uno de los escándalos más sorprendentes que han sacudido a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en los últimos años. Según una investigación federal, David Rush acumuló una fortuna valorada en más de 40 millones de dólares en lingotes de oro, un hallazgo que plantea interrogantes sobre los controles internos de la agencia, el origen de esos activos y la trayectoria de un hombre que durante años ocupó puestos de confianza en el aparato de seguridad de la principal potencia mundial pese a haber construido parte de su carrera sobre credenciales falsas y afirmaciones engañosas.

Según medios estadounidenses como el diario The New York Times, en poder de David Rush el FBI encontró 303 lingotes de oro de aproximadamente un kilo cada uno, valorados en más de 40 millones de dólares; además de 2 millones de dólares en efectivo y tres decenas de relojes de lujo, entre ellos varios Rolex.

El oro estaba almacenado en su vivienda, ubicada en Virginia.

El hombre, que fue un alto funcionario de la CIA, permanece bajo arresto por un cargo de robo de dinero público. Los documentos de imputación fueron presentados en Alexandria, Virginia.

¿Cómo robó el oro?

Lingotes de oro tras ser inspeccionados y pulidos en la refinería ABC de Sídney el 5 de agosto de 2020.(Foto de DAVID GRAY / AFP). / DAVID GRAY

El NYT precisó que los documentos judiciales describen a David Rush como un “exempleado de nivel de servicio ejecutivo superior en una agencia gubernamental de Estados Unidos”. Personas familiarizadas con la investigación afirman que hasta hace muy poco ocupaba un alto cargo en la CIA.

Una declaración jurada del FBI indica que a finales del año pasado, Rush solicitó “una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”.

Esas solicitudes se dieron entre noviembre del 2025 y marzo del 2026, según el NYT.

La hipótesis de los fiscales es que Rush utilizó su posición para retirar esos bienes del gobierno y quedarse con ellos.

Cuando la CIA intentó verificar el destino de esos activos, no pudo localizar los lingotes de oro ni una parte importante de las divisas entregadas. Hasta que el 18 de mayo, un día antes de su arresto, el FBI registró la vivienda de Rush y encontró allí el oro desaparecido.

El reportaje del NYT subraya que los documentos judiciales no explican qué operación o proyecto de la CIA requería acumular tanta cantidad de oro, ni por qué Rush habría decidido guardar cientos de lingotes en su domicilio. Esa es la pregunta que sigue en el centro de la investigación.

¿Cómo fue descubierto?

El sello de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se ve en la sede de la CIA en Langley, Virginia, el 13 de abril de 2016. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Rush, quien poseía credenciales de máxima seguridad y acceso a información clasificada, logró infiltrarse en las altas esferas del gobierno mintiendo sobre su formación académica y su experiencia militar.

La investigación contra él no comenzó por los lingotes de oro. Según los documentos judiciales, inicialmente surgieron dudas sobre los antecedentes académicos y militares de Rush. Durante las verificaciones internas aparecieron inconsistencias que llamaron la atención de la CIA y llevaron a una pesquiesa más amplia.

CNN informó que Rush presentó tres solicitudes para ingresar al Gobierno estadounidense antes de ser contratado en el 2009, donde más tarde ascendió a puestos de mayor responsabilidad. No obstante, la declaración jurada del caso sostiene que construyó parte de su trayectoria profesional sobre información falsa, al afirmar que había sido piloto de la Marina de EE.UU. y que poseía títulos universitarios de licenciatura y maestría que en realidad no tenía.

La Marina informó a los investigadores que Rush trabajó en parte de su servicio como técnico en sistemas de información y no como piloto. Además, las universidades de las que aseguró haberse graduado afirmaron no tener registros de su paso por esas instituciones.

El FBI también lo acusa de haber mentido cuando se alistó en la Marina en 1997, al presentar transcripciones y otros documentos que supuestamente acreditaban una licenciatura en la Universidad de Clemson. Gracias a ese título, según los investigadores, fue nombrado alférez de la Reserva Naval de Estados Unidos en el 2004 y permaneció en esa condición hasta recibir una baja honorable en el 2015.

Los fiscales alegan además que Rush afirmó falsamente “ser el actual director de pruebas de una organización conjunta de pruebas de armas del Ejército y la Marina compuesta por 145 personas y 18 aeronaves”.

En el 2018, como parte de su solicitud para el nivel de servicio ejecutivo superior, Rush también afirmó falsamente “haber trabajado durante 11 años como asesor de tesis y disertaciones en el Instituto Tecnológico de la Fuerza Aérea”, según la declaración jurada reportada por CNN.