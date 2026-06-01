La expectativa nacional crece a medida que se acerca el domingo 7 de junio, fecha en la que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para definir el futuro político del país. La Segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 representa una jornada democrática crucial, y para asegurar un proceso ordenado, las autoridades electorales ya han establecido el cronograma oficial.

Si eres uno de los electores habilitados para sufragar, es fundamental que conozcas con precisión desde qué hora se abrirán las mesas de votación, cuáles son los horarios recomendados y qué medidas debes tomar para evitar las molestas colas o posibles multas. En esta nota te contamos todos los detalles respaldados por los organismos oficiales.

Horario oficial de votación para la Segunda Vuelta 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que la jornada electoral del próximo 7 de junio mantendrá el horario estándar utilizado en los procesos más recientes para garantizar la máxima participación ciudadana.

Las mesas de sufragio a nivel nacional funcionarán en el siguiente horario de corrido:

Hora de apertura: 7:00 a. m.

7:00 a. m. Hora de cierre: 5:00 p. m. (17:00 horas)

Dato clave sobre el cierre de locales: Las autoridades de la ONPE han enfatizado que las puertas de los colegios y centros de votación se cerrarán puntualmente a las 5:00 p. m. No obstante, si te encuentras dentro del local antes de la hora límite, los miembros de mesa tienen la obligación de atenderte y permitirte ejercer tu derecho al voto. Si te quedas fuera de la reja a las 5:01 p. m., ya no podrás ingresar.

El rol de los miembros de mesa: ¿A qué hora deben asistir?

Para que las mesas de votación estén completamente operativas a las 7:00 a. m., se requiere la presencia temprana de los ciudadanos elegidos para esta labor. Los miembros de mesa (titulares y suplentes) están citados por la ONPE a partir de las 6:00 a. m. en sus respectivos locales.

Este tiempo previo es indispensable para la recepción del material electoral (cédulas, ánforas, actas y padrones), la verificación de las cabinas secretas y la firma de los documentos de instalación. El organismo electoral recuerda que la instalación temprana evita el retraso de las colas y garantiza un flujo continuo de votantes desde la primera hora de la mañana.

Horario especial para los peruanos en el extranjero

El proceso electoral no se limita al territorio nacional. Miles de compatriotas que residen fuera del país también definirán la elección presidencial. El Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) coordinó con los consulados globales para mantener el mismo rango de votación.

De esta manera, los peruanos en el exterior podrán votar de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., tomando en cuenta estrictamente la hora local de la ciudad o país en el que se encuentre su centro de votación asignado.

Recomendaciones de la ONPE para un voto fluido

Para evitar aglomeraciones en las horas punta (que suelen registrarse entre las 11:00 a. m. y las 2:00 p. m.), la ONPE sugiere a la población organizar su tiempo y acudir de manera escalonada. Aunque no es obligatorio, se recomienda que los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad acudan preferentemente en las primeras horas de la mañana, donde el flujo de votantes suele ser menor y la atención en las mesas preferenciales es más ágil.

Preguntas frecuentes sobre la Segunda Vuelta de las Elecciones 2026

1. ¿Puedo votar si tengo el DNI vencido o caducado?

Sí. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) validaron el uso de documentos de identidad vencidos exclusivamente para los actos electorales. Lo único indispensable es presentar el DNI en físico.

2. No voté en la primera vuelta del 12 de abril, ¿puedo votar este 7 de junio?

Sí, estás completamente habilitado. El hecho de no haber asistido a la primera vuelta genera una multa administrativa, pero no te impide ni te restringe el derecho al voto en esta segunda vuelta. Puedes acudir a tu local de votación con total normalidad sin necesidad de haber cancelado la multa previa.

3. ¿Cómo sé dónde me toca votar?

Puedes verificar tu local de votación, el número de mesa y tu pabellón exacto ingresando al portal oficial web de la ONPE con tu número de DNI. Es aconsejable llevar apuntado el número de orden para agilizar la ubicación de tu nombre en el padrón de la mesa.