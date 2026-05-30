A raíz de los bloqueos de carreteras provocado por el paro de agricultores y la toma de diversas universidades por parte de sus estudiantes en diferentes regiones del país, el desarrollo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio estaría en riesgo, pues el cronograma de distribución del material de sufragio y el acondicionamiento de los centros de votación se vería comprometido, advirtió Eugenia Zegarra, representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En ese sentido, Zegarra, directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, detalló que estas protestas impactan de forma negativa en las vías principales por donde se transportan las actas, cédulas y elementos de señalización, bajo la responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Imágenes del traslado y despliegue del material electoral de la ONPE hacia el interior del país, en la recta final previa a la segunda vuelta. El contexto menciona también problemas previos en Lima y en el extranjero, y la expectativa de corregir errores del proceso anterior.

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Las interrupciones viales se registran en la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, así como en rutas de la sierra y el sur de las regiones de Piura, Ucayali, Lambayeque y San Martín.

“Nosotros hemos registrado toma de carreteras... Entonces, esto está afectando las vías principales por donde debe discurrir el transporte llevando el material electoral para los puntos de destino que son las ODPE”, sostuvo la funcionaria en declaraciones para RPP.

Asimismo, la representante del JNE expresó su preocupación respecto a si las universidades e institutos estarán listos para los comicios, donde la ciudadanía elegirá entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Entre las instituciones afectadas se encuentran la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional de Ucayali y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. En esta última sede, precisó que se tiene prevista la instalación de 52 mesas de sufragio para atender a 15 391 electores.

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Frente a este escenario, Zegarra Miranda informó que el JNE ha remitido oficios a diversos ministerios y entidades del Ejecutivo, tales como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional, el Ministerio de Educación (Minedu), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, con la finalidad de activar las medidas preventivas necesarias.

De igual manera, sostuvo que se mantiene una coordinación constante con la ONPE mediante un centro de monitoreo satelital en Lurín, donde supervisan los camiones que trasladan el material resguardados por la Policía Nacional del Perú.

A la par de estas acciones, el JNE organizó una reunión de trabajo con la Coordinación Nacional de Prevención del Delito del Ministerio Público para mitigar riesgos y diseñar estrategias conjuntas antes, durante y después del balotaje.

Por otra parte, en el aspecto logístico y tecnológico, el presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció la implementación de un nuevo aplicativo digital que facilitará la acreditación de los personeros mediante un código QR.