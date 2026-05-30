Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La segunda vuelta se realizará el domingo 7 de junio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La segunda vuelta se realizará el domingo 7 de junio | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

A raíz de los bloqueos de carreteras provocado por el paro de agricultores y la toma de diversas universidades por parte de sus estudiantes en diferentes regiones del país, el desarrollo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio estaría en riesgo, pues el cronograma de distribución del material de sufragio y el acondicionamiento de los centros de votación se vería comprometido, advirtió Eugenia Zegarra, representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.