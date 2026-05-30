La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará este domingo 31 de mayo una jornada nacional de capacitación presencial dirigida a los miembros de mesa que participarán en la Segunda Elección Presidencial 2026, para lo cual habilitará más de 4 mil instituciones educativas en todo el país.

La actividad se realizará entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m. y tiene como objetivo reforzar los conocimientos de los ciudadanos responsables de conducir las mesas de sufragio durante la jornada electoral del próximo 7 de junio.

Según informó la ONPE, especialistas electorales brindarán orientación sobre las funciones que deberán desempeñar durante las etapas de instalación de mesa, sufragio y escrutinio, utilizando materiales similares a los que serán empleados el día de la votación.

La convocatoria está dirigida a todos los miembros de mesa titulares y suplentes que fueron sorteados el pasado 29 de enero. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones, los mismos ciudadanos que integraron las mesas durante la primera vuelta volverán a ejercer el cargo en la segunda elección presidencial, sin necesidad de un nuevo sorteo.

Conteo de votos será manual en Lima y Callao

La capacitación adquiere especial relevancia para los miembros de mesa de Lima Metropolitana y el Callao debido a que en la segunda vuelta ya no se utilizará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

En consecuencia, el conteo de votos será realizado de manera completamente manual, por lo que la ONPE busca reforzar la preparación de los responsables de las mesas de sufragio.

A nivel nacional se instalarán 90.223 mesas de votación para la elección presidencial.

Para el desarrollo de la jornada de capacitación, el organismo electoral habilitará 155 instituciones educativas en Lima Metropolitana y el Callao, mientras que en las demás regiones del país se utilizarán 3.882 locales.

Entre los centros educativos seleccionados en Lima figuran las instituciones emblemáticas Nuestra Señora de Guadalupe, General José del Carmen Marín Arista e Hipólito Unanue, mientras que en el Callao funcionarán 13 locales educativos distribuidos en distintos sectores del primer puerto.

Capacitación presencial y virtual

La ONPE informó además que los miembros de mesa podrán capacitarse de manera permanente en las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas a nivel nacional, así como en módulos habilitados en diversos distritos y centros poblados.

Asimismo, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder a la capacitación virtual a través de la plataforma ONPEduca, implementada por el organismo electoral para facilitar la preparación de los electores.

Como incentivo, la entidad recordó que los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo durante la segunda vuelta recibirán una compensación económica de S/165.

Finalmente, la ONPE exhortó a los ciudadanos a verificar si fueron seleccionados como miembros de mesa y consultar su local de votación mediante la plataforma de consulta electoral habilitada para el proceso de la Segunda Elección Presidencial 2026.

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