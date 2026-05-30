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Más de 90 mil mesas de sufragio serán instaladas en la segunda vuelta electoral. (Foto: ONPE)
Más de 90 mil mesas de sufragio serán instaladas en la segunda vuelta electoral. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará este domingo 31 de mayo una jornada nacional de capacitación presencial dirigida a los miembros de mesa que participarán en la Segunda Elección Presidencial 2026, para lo cual habilitará más de 4 mil instituciones educativas en todo el país.

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