Resumen

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La entidad electoral aseguró que las cédulas remitidas se encuentran debidamente acondicionadas y lacradas | Foto: 'X' del JNE
La entidad electoral aseguró que las cédulas remitidas se encuentran debidamente acondicionadas y lacradas | Foto: 'X' del JNE
Por Redacción EC

A través de su cuenta oficial de ‘X’, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó este domingo que el Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 recibió, por parte de la ODPE Villa El Salvador y la ODPE Lima Sur 2, las cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio.