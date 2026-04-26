A través de su cuenta oficial de ‘X’, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó este domingo que el Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 recibió, por parte de la ODPE Villa El Salvador y la ODPE Lima Sur 2, las cédulas electorales correspondientes a 39 mesas de sufragio.

Esto, con el objetivo de realizar las audiencias de recuento de votos de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 12 de abril.

La entidad electoral aseguró que las cédulas remitidas se encuentran debidamente acondicionadas y lacradas, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Además, su traslado se realizó bajo la cadena de custodia de la Policía Nacional del Perú, con la correspondiente fiscalización del JNE.

Las audiencias públicas de recuento de votos continúan este domingo en diferentes sedes de Jurados Electorales Especiales como el de Lima Centro 2, Lima Oeste 2, Huarochirí y Tumbes, entre otros.

Las cédulas remitidas se encuentran debidamente acondicionadas y lacradas, conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Su traslado se realizó bajo la cadena de custodia de la PNP, con la correspondiente fiscalización del JNE.#RecuentoTransparente #TuVotoSeRespeta pic.twitter.com/TlqK8bViuG — JNE Perú (@JNE_Peru) April 26, 2026

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR