Carlos ‘Techito’ Bruce, el desplazado favorito antes de la renuncia del ex candidato Luis Rubio, apareció liderando la amenaza. Esta se venció, sin pena ni gloria ni respuesta de JNE (no estaba obligado a hacerlo), el viernes 11.

En el peor de los casos, la maniobra los hubiera llevado al terrorífico ‘efecto Reggiardo’, que hace temblar a cualquier candidato. En el 2018, Renzo Reggiardo, candidato del partido que fundó, Perú Patria Segura, era el sobrado favorito en las encuestas. Decidió no participar en el debate convocado por el JNE.

Recibió tanto palo que acabó cuarto en el resultado oficial. Desde entonces, ningún candidato limeño o nacional se juega con su presencia en los debates. Francis Allison, a pesar de que su partido Avanza País era uno de los que firmaba la amenaza, dijo que debatiría. Unos días después, hasta el propio ‘Techito’ arrugó.

El JNE no cedió ante la amenaza hecha pública el 7, porque, en realidad, ya había cedido en parte el 5 de setiembre. Su presidente Roberto Burneo había respondido a las consultas, críticas y presiones previas para que dilucide la ‘reelección encubierta’ de Rafael López Aliaga por Renovación Popular (RP), y unas 6 decenas (según EC Data) de casos similares a nivel nacional, en una conferencia de prensa flanqueado por sus 4 colegas del pleno.

Candidato a primer regidor de la Municipalidad de Lima. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESSICA VICENTE

Tenía que decir algo pues ya había resuelto a favor de la inscripción de RLA y equivalentes, los casos que llegaban desde los JEE (jurados electorales especiales). Burneo dijo varias veces, para que no queden dudas, que aceptaban la candidatura de los alcaldes a primeros regidores, pero que se guardaban la decisión sobre si les entregarían la credencial o no en caso ganasen.

Esa reserva era obvia, pero muchos incautos y vivazos, creían que la credencial de López Aliaga ya estaba oleada y sacramentada. Queda en pie una monumental incertidumbre que ya se percibe en las filas celestes. Y podría quedar así hasta el mismísimo domingo 4 de octubre. Pedí su opinión a Alejandro Rospigliosi, el experto electoral que más crítico ha sido de la reelección encubierta.

“En primer lugar, lo hago por principismo constitucional, pues no estoy ni a favor ni en contra de López Aliaga”, me pone el parche. “Hubiera preferido que el JNE lo haga antes, sin meterse en esta camisa de once varas, pero más vale tarde que nunca. Mi impresión es que Burneo está haciendo ‘prospective overruling’, preparándose para corregir hacia adelante el error que sabe que cometió y no van a entregarle la credencial si gana su lista”.

Por supuesto, ni Alejandro ni el mismísimo Burneo están seguros de lo que pasará.

Al ya conocido voto de rechazo en minoría del juez Gunther Gonzales, podría sumarse el propio Burneo; pero otros hay 3 votos en el pleno del JNE y mil circunstancias que podrían terminar con una credencial entregada a un triunfante ‘Porky’ o con su derrota.

Roberto Burneo declaró sobre posición del pleno del JNE todavía pendiente sobre candidaturas de primeros regidores. (JNE TV)

Furia reeleccionista

Por supuesto, también hay argumentos de interpretación legal a favor de ‘Porky’, al margen del Art. 194 de la Constitución que dice tajantemente que no hay reelección inmediata para alcaldes.

¿Cuáles son esas razones, ninguna de las cuales asoma con la contundencia constitucional del Art. 194? Que ya está postulando y generó una expectativa popular legítima; que no podemos aseverar con certeza que buscó de antemano la renuncia de Luis Rubio (una fuente celeste me dice que lo aqueja una seria condición de salud); que hace un año que no es alcalde (porque renunció para postular a la presidencia); que la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 en su Art. 24 dice que “en caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su lista”; y que hay precedentes a su favor en las elecciones del 2022.

Sobre los precedentes, el experto en derecho electoral, José Tello Alfaro, reveló que su instituto AKLLA halló 81 casos de ex alcaldes que candidatearon como primeros regidores y se convirtieron, en la práctica, en alcaldes reelectos.

Sin embargo, se trató de casos en los que las renuncias, vacancias o muertes de los ganadores, se produjeron luego de las elecciones. Lo que encontramos en el 2026 es una furia reeleccionista que desafía la ley desde antes de las elecciones, precipitando las renuncias de los titulares para que el popular alcalde sea el verdadero centro de la campaña.

El JNE se ahorró otro dilema: permitir o no permitir que ‘Porky’ debata. Le tiró la pelota a los 24 candidatos y, por si acaso, reservó en el sorteo dos espacios para RP y para Perú Libre, lista que también corre sin cabeza. 14 partidos acordaron que debata el candidato ‘o, en su defecto, quien pueda recibir la credencial’, manteniendo, tercamente, la condicional que el JNE no quiere dilucidar ahora.

A López Aliaga no le preocupa el ‘efecto Reggiardo’. No solo porque Renzo es su correligionario, sino porque no le gusta debatir y tiene malas experiencias de debate. En cambio, excluido, podría victimizarse. El propio Bruce, semanas atrás, repetía en sus entrevistas que quería ver a su primer rival en el debate, pues si el JNE lo apartaba, en realidad lo favorecía.

El parlamentario oficialista se mostró en contra de las acciones tomadas por Fuerza Popular contra el fiscal Domingo Pérez. (Foto: USI)

Todas las condiciones se dan para que comparezca y sea, presumiblemente, el ‘punching bag’ de los aspirantes. Su espacio es el martes, de modo que no habrá cruce de espadas con Bruce ni con Daniel Urresti. Le tocaría con Samuel Daza, el candidato fujimorista.

El tema López Aliaga tensará lo que quede de campaña. Si se confirma que Burneo en realidad está preparando el terreno para no darle la credencial si ganase; la grita celeste tendría un atenuante. Porky no asumiría directamente pero la copa se queda en su casa.

Le tocaría la credencial a Jeanette Alonzo Contreras, actual regidora de la MML y afiliada a RP desde el 2020. Jeanette ha ascendido desde el puesto 17 en el que ingresó en el 2023 junto a 20 correligionarios hasta el puesto de segunda regidora y al cargo de Gerente Central de Finanzas del partido. Es un personaje de total confianza de Rafael desde que trabajó en Prodec, una asociación vinculada a los colegios de los que este es dueño. Si se convirtiera en la próxima alcaldesa, ‘Porky’ estaría a un paso del poder metropolitano. Es probable que oigan más de una vez su nombre en el debate.

Bruce, el que corrió como favorito hasta que vino la tromba celeste, me dijo, en una crónica pasada, que en el último tramo habría una ‘polarización’ entre él y ‘Porky’.

Más allá de que es difícil que se dé una polarización limeña con tantos candidatos y sin segunda vuelta; no vemos, en la composición de la intención de voto que han mostrado distintas encuestas, un marcado antagonismo de ambos candidatos en zonas, estratos o grupos etáreos. Por lo tanto, lo más probable es que los debates de mañana lunes y del martes oscilen entre un todos contra ‘Porky’ y un todos contra todos.