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Resumen

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Rafael López Aliaga tiene la luz verde del JNE para volver a ser alcalde de Lima en lo que sus críticos ven que le “sacó la vuelta” a la ley contra la reelección. Fotos: Jesús Saucedo
Rafael López Aliaga tiene la luz verde del JNE para volver a ser alcalde de Lima en lo que sus críticos ven que le “sacó la vuelta” a la ley contra la reelección. Fotos: Jesús Saucedo
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Por Fernando Vivas

La maniobra se veía bonita. 14 de 24 partidos se pusieron de acuerdo. Matarían dos pájaros de un tiro. ‘No vamos a tu debate, JNE de marras, si no decides ya mismo si le darás la credencial a Porkysi su lista gana’, alardearon. En el mejor de los casos, el JNE decidía que no le daría la credencial, la intención de voto celeste se desinflaba y ellos cosechaban esos votos.

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