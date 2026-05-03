Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se detectaron vulnerabilidades en seguridad en el programa de la ONPE. (Foto: ONPE)
Se detectaron vulnerabilidades en seguridad en el programa de la ONPE. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Un informe de fiscalización digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), elaborado un mes antes de las Elecciones Generales, detectó graves riesgos de ciberseguridad en la “Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio” (STAE), el sistema implementado por la ONPE para agilizar el conteo y transmisión de resultados en Lima Metropolitana y Callao.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: