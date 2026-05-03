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La legisladora reconoció que el Congreso ha tenido debilidades y formas de actuar que no han sido bien recibidas por la población. Foto: Congreso.
La legisladora reconoció que el Congreso ha tenido debilidades y formas de actuar que no han sido bien recibidas por la población. Foto: Congreso.
Por Redacción EC

La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, Karol Paredes, expresó su respaldo a las declaraciones de María del Carmen Alva y sostuvo que el actual Parlamento sí “será extrañado” cuando concluya su periodo.

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