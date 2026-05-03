La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, Karol Paredes, expresó su respaldo a las declaraciones de María del Carmen Alva y sostuvo que el actual Parlamento sí “será extrañado” cuando concluya su periodo.

Además, la congresista por Avanza País sostuvo que el Legislativo tuvo un rol importante en el sostenimiento del sistema democrático en el país, pese a ser uno de los Congresos más desaprobados.

“Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, no nos olvidemos de los candidatos que han sido reelegidos (congresistas), yo creo que sí, aunque otros digan que no, yo digo que sí. Este caso hemos dado la sostenibilidad de la democracia con Pedro Castillo por eso estamos viviendo nuestro grado de libertad, que nadie lo reconoce, ni siquiera lo dicen”, dijo en RPP.

La legisladora reconoció que el Congreso ha tenido debilidades y formas de actuar que no han sido bien recibidas por la población. Sin embargo, puntualizó que en estos cinco años han tratado de “sostener” para que “este grupo que está viniendo, producto de la bicameralidad pueda tener un soporte”.

Segunda vuelta de elecciones 2026

Sobre su postura política para esta segunda vuelta, Paredes dejó en claro que “jamás” se “iría por la izquierda”.

“Vamos a tener una reunión de a nivel de bancada, pero mi posición está bastante clara. Yo cuando marco una posición y lo digo sin tapujos, No estoy allí para pensar, no podemos poner la misma situación el Perú como en 2021”, finalizó.