Resumen
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La presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, Karol Paredes, expresó su respaldo a las declaraciones de María del Carmen Alva y sostuvo que el actual Parlamento sí “será extrañado” cuando concluya su periodo.
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