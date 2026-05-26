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Guillermo Bermejo seguirá cumpliendo su condena en el penal de Ancón. (Foto: GEC)
Guillermo Bermejo seguirá cumpliendo su condena en el penal de Ancón. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria declaró improcedente el pedido solicitado por la defensa técnica del congresista Guillermo Bermejo, a fin de suspender provisionalmente la ejecución de la condena efectiva impuesta en su contra.

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