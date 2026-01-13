Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

La oficina de Guillermo Bermejo en el Congreso continúa activa a más de dos meses de su condena: los detalles e implicancias
A dos meses y medio de haber sido sentenciado a 15 años de prisión, en primera instancia, por afiliación terrorista, el hoy encarcelado Guillermo Bermejo aún mantiene su oficina en el Parlamento y a seis trabajadores a su disposición, incluyendo a tres que postulan al Senado y a la cámara de diputados en las elecciones generales de 2026 [ver recuadro].

