Adriana Tudela: “Desde mi punto de vista se la ha dado un poder desmedido al Senado”

La congresista Adriana Tudela, que postula a la segunda vicepresidencia de la República y también a la reelección en la cámara de diputados por Avanza País, consideró que con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha visto como “la clase política está dispuesta a transar con la ilegalidad” por un cálculo electoral. Agregó que su partido se opuso a la extensión de este mecanismo usado por la minería ilegal para operar.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, Tudela también calificó como “una narrativa de Twitter” que un paquete de leyes sea etiquetado como “pro-crimen”.

— ¿Cómo se dio el cambio de la plancha presidencial en Avanza País? Salió la congresista Karol Paredes e ingresó usted.

Sí, bueno, yo creo que la salida de Phillip Butters del partido se dio de manera bastante orgánica. Él, como candidato, empezó a tener algunas reconsideraciones y eso confluyó a que desde dentro del partido se empezó a ver con mejores ojos una candidatura del general Williams. Y también he entrado yo a reemplazar a Karol Paredes, a quien yo respeto muchísimo, es una excelente congresista y, además, ha demostrado mucha madurez política y compromiso con el partido al aceptar la reconfiguración de la plancha, que responde a un cambio de estrategia.

— ¿Avanza País perdió tres meses con la precandidatura presidencial de Butters?

Hubo un período de precampaña. Evidentemente, con Phillip Butters y no con el general Williams a la cabeza, pero creo que todavía hay tiempo y la campaña realmente inicia a partir de enero.

— ¿A su juicio, por qué se cae la precandidatura presidencial de Phillip Butters? ¿Fue Puno el punto de quiebre?

Lo que sucedió en Puno fue una emboscada a Phillip, una emboscada por parte de grupos que celebran la violencia y que la justifican. Eso es inaceptable. Sinceramente, no creo que esto haya determinado la decisión de Butters [a renunciar].

— ¿José Williams Zapata irá a Puno? ¿Lo tienen planeado en el corto plazo?

Definitivamente, tenemos planeado ir a Puno, todavía no tenemos una fecha definida, pero, de hecho, el congresista Williams ha señalado que tiene toda la intención de ir. La madre del general es puneña, así que está dentro de nuestras primeras paradas.

— Su partido ofrece mano dura, pero al menos otras 30 agrupaciones tienen el mismo planteamiento. ¿Cómo diferenciarse? Además, los perfiles de Williams y de Roberto Chiabra, de Unidad Nacional, son similares.

Bueno, el general Williams tiene una trayectoria exitosa, ha tomado decisiones sumamente difíciles en momento críticos de la historia del país y ha tenido resultados exitosos. Tuvo un rol en el Comando Conjunto [de las FF.AA.], también ha pelado en la guerra del Cenepa y ha liderado la operación Chavín de Huántar, que es el rescate más exitoso de nuestra historia. También capturó a Antauro Humala, luego del ‘andahuaylazo’. Y hay que recordar que fue presidente del Congreso en el momento en que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Él tomó las decisiones necesarias para lograr una vacancia en un momento en el cual nadie sabía cuál sería el resultado de ese golpe.

— Avanza País formó parte del llamado Bloque Democrático que controla el Congreso. ¿Teme que el respaldo que le dieron al gobierno de Dina Boluarte les pase factura?

A ver, Avanza País siempre tuvo una posición respecto a Dina Boluarte y esta era que su gobierno debía ser de transición. Nuestra bancada señaló de manera clara que el gobierno de Boluarte debía ser interino e ir a un adelanto de elecciones ordenado para el 2024. Y, de hecho, logramos el consenso necesario para que esto sea así en una primera votación. Lamentablemente, fuerzas políticas dentro del Congreso patearon el tablero. Nosotros tuvimos que aceptar una decisión mayoritaria con la cual no estábamos de acuerdo.

— Usted votó en contra de las mociones de vacancia que se presentaron contra Boluarte en el 2023 y 2024 por las muertes en las protestas, por el Caso Rolex, entre otros. ¿No fue ese un apoyo a su continuidad, cuando ya había denuncias graves de corrupción?

Sí, como te digo nosotros siempre tuvimos la postura de que el gobierno de Dina Boluarte no debía ser hasta el 2026, sino terminar en el 2024 con un proceso electoral adelantado. La mayoría parlamentaria decidió de otra manera y nosotros aceptamos. Y luego vinieron una serie de mociones de vacancia que fueron promovidas por quienes pusieron a Dina Boluarte y por quienes veían en este mecanismo una oportunidad de generar desestabilización política. Nosotros no apoyamos esas mociones de vacancia por ese motivo.

— Un sector de la ciudadanía continúa criticando la bicameralidad. ¿Cuáles son los puntos que se deben mejorar?

La bicameralidad es una reforma positiva en la medida en que divide el poder legislativo. Creo que el sistema unicameral, si bien respondió a necesidades en el momento, como tomar decisiones rápidas, lo cierto es que hizo que el Congreso tenga un poder más concentrado que el que tendría en un sistema bicameral. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema bicameral es dividir al Poder Legislativo en dos cámaras que se hacen contrapeso una con la otra. Entonces, yo creo que la reforma que hemos aprobado es positiva en ese sentido.

— Pero la cámara alta ha sido diseñada para ser un “súper Senado”…

Ese creo que es un problema, es un punto de mejora en la reforma. Desde mi punto de vista, sí se le ha dado un poder desmedido al Senado, al permitirle hacer modificaciones a las propuestas aprobadas en la cámara de diputados. Finalmente, lo que hace ese aspecto de la reforma es sustituir a la cámara de diputados en la parte legislativa y creo que eso es algo que definitivamente se tiene que mejorar.

Otro punto de mejora es la frecuencia con la cual se elige al Parlamento y esto es algo en lo cual yo he hecho mucho énfasis. De hecho, en el primer año de este Congreso presenté un paquete de propuestas para reformar nuestro sistema político y que el Congreso se renueve a la mitad de un quinquenio. El ciudadano debe tener herramientas de evaluación del trabajo parlamentario para que pueda premiar o castigar el trabajo que hace sus representantes.

— ¿El tener elecciones tan seguidas no puede generar inestabilidad?

Es positivo que haya elecciones más seguidas, porque hace que el representante político no desconecte de la ciudadanía, del electorado. Lo que pasa hoy es que un congresista es elegido por cinco años, que es un período súper largo, y no hay quien lo toque, no hay nadie que le pueda llamar la atención o dar un jalón de orejas. Entonces, creo que las elecciones más frecuentes lo que hacen es acercar al representante a la ciudadanía y fortalecer el vínculo de representación que tiene que existir y que hoy está tan afectado.

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— Un sector de los gremios de transportistas, que sufren extorsión, han señalado que un conjunto de leyes dadas por el Congreso “son pro-crimen”. Una de ellas, es la que limitó la colaboración eficaz. Usted votó a favor de esa norma. ¿Este paquete de leyes debe ser derogado, revisado o…?

A ver, yo creo que tenemos que estar en la capacidad de poder distinguir de lo que es una narrativa de Twitter (hoy X) y lo que es la realidad. Hay varias leyes que han sido incluidas en este paquete llamadas “pro-crimen”. Muchas de las cuales, seguramente, tendrán algunos aspectos debatibles o discutibles.

Nosotros [en Avanza País], como tú bien has dicho, hemos votado a favor de alguna y no de otras. Sobre la colaboración eficaz, se ha dicho falsamente que lo que se ha aprobado en el Congreso prácticamente elimina la figura y que dificulta su aplicación, pero eso es falso. Lo que ha hecho el Congreso es establecer reglas claras para un procedimiento que no las tenía y establecer incentivos para que, como su nombre lo dice, sea realmente eficaz […] Hemos visto cómo fiscales han sido paseados por personas que se acogían a la colaboración eficaz, que un día decían “A” y al siguiente “B”, que nunca lograban corroborar lo que estaban diciendo y casos que se caían. Entonces, tiene que haber un incentivo para la persona que está entregando la información al Ministerio Público y ese incentivo tiene que ser un plazo determinado de tiempo, que ha sido establecido en un año y medio prorrogable.

— ¿Y ese es un plazo suficiente?

Me parece un plazo plenamente razonable. Y otra cosa importante, que la ley ha establecido, es que para que el delincuente pueda dar una colaboración eficaz tiene que haber un abogado presente y que se tiene que grabar lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ha habido colaboradores eficaces que han paseado a la fiscalía durante año sin ningún resultado concreto. Y también ha sucedido que se han manipulado declaraciones que han dado los colaboradores eficaces.

— Hay otra norma dentro de este paquete que señala que la Policía Nacional solo tiene cuatro meses para realizar interceptaciones telefónicas legales. ¿Ese tiempo es razonable para desbaratar una red criminal?

Si cuatro meses no son suficientes, perfectamente se puede solicitar una prórroga al Poder Judicial. Dentro de estas normas que han sido incluidas en este paquete llamado “pro-crimen”, hay algunos que pueden tener algunos aspectos discutibles o mejorables, pero nuevamente la realidad es que hay muchas que eran necesarias y lo que hacen es buscar garantizar los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado.

— De este paquete, ¿cuáles son las leyes que deben ser revisadas?

Por ejemplo, está la ley que establece que la prescripción solamente puede ser interrumpida por un año. Desde Avanza País, no respaldamos esa iniciativa, aunque pensamos que la prescripción tiene que existir. Las investigaciones no pueden durar infinitamente si la fiscalía no logra en un plazo razonable de tiempo demostrar la culpabilidad de alguien o acusar a alguien por un delito específico. La interrupción del plazo de prescripción por un año, nosotros pensamos que es un poco corto. Pero decir que es “pro-crimen” el haber votado a favor de esta ley creo que no es exacto.

— ¿Y va a plantear que se revise ahora o es una tarea para el próximo Congreso?

[…] Siendo realistas, yo creo que lo más probable es que ya quedé para el siguiente Congreso.

— Al asumir su postulación a la segunda vicepresidencia de la República, usted afirmó que el Perú “está en manos de la ilegalidad”. ¿El Congreso, al extender una vez más el Reinfo, ha jugado a favor de la minería ilegal?

Sí, y de hecho es algo que también hemos dicho. Hemos sido clarísimos al decir que Avanza País no va a tranzar con la minería ilegal por cálculo político o electoral. Nosotros creemos que el país está enfrentando tres grandes enemigos: la ilegalidad, la corrupción y las burocracias enquistadas en el Estado. Y para poder hacerle frente a esos enemigos es necesaria la fuerza. Y estamos hablando de la fuerza de la ley, la fuerza de la Constitución, fuerza que probablemente no ha sido aplicada por el establishment político que nos ha venido gobernando durante la última década, que ha pensado que hay que pedirle permiso al delincuente para capturarlo y condenarlo, que hay que pedirle permiso al burócrata enquistado en el Estado para reducir el tamaño de la burocracia y que ha tranzado con la corrupción.

Y lo que hemos visto en el Congreso, durante esta última votación referida al Reinfo, es eso, básicamente una clase política que está dispuesta a transar con la ilegalidad por cálculo político y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer.

— En el 2021, Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular fueron cada uno por su lado y el voto de la derecha se dividió. ¿No cometen el mismo error en esta elección?

Siempre hablé a favor de las alianzas partidarias. Y volviendo al tema de la reforma política y electoral, tenemos normas que generan incentivos para que haya una fragmentación como la que tenemos. Eso tiene que solucionarse. Pero también creo que es importante señalar que no somos intercambiables, es decir Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País no estamos proponiendo lo mismo ni representamos lo mismo. Nosotros no estamos ofreciendo fórmulas mágicas a los ciudadanos.

— ¿A quién se refiere con “fórmulas mágicas? ¿A Rafael López Aliaga?

Hay algunas propuestas que ha hecho ese candidato que desde mi punto de vista son definitivamente populistas y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, no creemos en el populismo. Nosotros planteamos una alternativa firma, pero responsable e institucionalista.

— ¿Avanza País es un partido de derecha?

Personalmente, siempre he dicho que soy de derecha y hay miembros de Avanza País que también se consideran parte de la derecha. Hay diferencias en algunos temas, pero, sí, yo creo que definitivamente nos encontramos desde el centro hacia la derecha.

— ¿Cuál, desde su perspectiva, fue el mayor error de este período legislativo?

El mayor error de este período legislativo es no haber adelantado las elecciones al 2024, en un proceso ordenado como se había planteado y logrado inicialmente. Yo creo que el haber revertido esa decisión inicial, definitivamente fue un error.

— La nueva ley del cine, de su autoría, establece que el subsidio que el Estado da no supere el 70% del costo de producción. La norma mata a varios proyectos que no tienen recursos para solventarse, sobre todo en las regiones. ¿Es consciente de este impacto?

No, en absoluto. Y lo que busca esta ley es básicamente que haya un mejor uso y distribución del presupuesto con el que ya cuenta el Ministerio de Cultura para promover el cine. Dinero, además que es del contribuyente- El cine regional queda en una mejor posición de la que tenía antes, porque antes no existía un porcentaje fijo que tenía que ser destinado al cine regional. Con esta norma, se establece que el mínimo del 40% del presupuesto para promover el cine tiene que ir al cine regional.

— La nueva ley del cine, de su autoría, fue criticada por los gremios de cineastas y también observada por el gobierno de Dina Boluarte. ¿Con qué expertos se reunió usted para trabajar esta norma? ¿Puede dar nombres?

Mira, yo sí me he reunido con especialistas y con gente perteneciente al gremio, pero no voy a decir nombres porque luego de lo que yo he visto a lo largo de este debate y los ataques que yo he visto, yo no voy a exponer a las personas que están de acuerdo con lo que se ha aprobado.

— En febrero último, tras la tragedia del Real Plaza en Trujillo, usted retiró un proyecto de ley de su autoría que proponía la vigencia indeterminada de los certificados de inspección técnica y de seguridad de edificaciones (ITSE)…

Retiro el proyecto luego de lo sucedido en el Real Plaza en Trujillo, luego de la tragedia. Mi proyecto ni siquiera se había debatido en comisión, no era ley, no había sido aprobado en ninguna instancia. Simplemente utilizado en el fondo como excusa o como chivo expiatorio para evitar ver el problema de fondo, que es que el sistema que tenemos hoy de Defensa Civil y de certificados ITSE, que simplemente no está funcionando.

El Real Plaza había renovado su ITSE seis meses antes de que ocurriera lo que lo que ocurrió. Y lo que planteaba no es que ni hubiera inspecciones, porque se dijo una serie de mentiras. Lo que yo estaba planteando es que el certificado se dé por un plazo indeterminado y que las municipalidades hagan su trabajo de hacer fiscalizaciones periódicas, sorpresivas, aleatorias y más frecuentes […] Cada dos años, los locales obligatoriamente tienen que pasar por una inspección, una renovación del ITSE, pero la inspección no es sorpresiva. Se sabe que irá la municipalidad y se pueden maquillar las cosas.

— Hace unos días, el presidente José Jerí cumplió dos meses en el poder. ¿Cómo evalúa Avanza País el gobierno de transición?

En el momento que procede la vacancia contra Boluarte y había que decidir quién iba a asumir el gobierno transitorio, nosotros, en Avanza País, éramos de la idea de que Jerí no debía asumir esa responsabilidad.

— ¿Williams estuvo, en un momento, en el bolo para ser el presidente de la transición?

Sí, fue uno de los nombres que se barajó en el momento. Nosotros creíamos que no debía ser Jerí y, de hecho, se presentó una censura para hacer un cambio en la Mesa Directiva, censura que nosotros apoyamos. Si hacemos una evaluación justa, el desempeño de Jerí en la presidencia, creo que ha lo ha hecho bastante mejor que la gestión anterior. Está haciendo lo que puede, lo que tiene a su alcance, está tomando las medidas que tiene a su alcance para luchar contra la inseguridad y garantizar elecciones transparentes.