Alberto Quintanilla fue expulsado de Nuevo Perú por respaldar a Ronald Atencio, anuncia Sigrid Bazán

La congresista Sigrid Bazán (Bloque Popular Democrático) consideró que el exparlamentario Alberto Quintanilla fue “desleal” al preferir brindar su respaldo e integrar la fórmula presidencial de Ronald Atencio en las elecciones internas de la Venceremos, alianza que conforman Voces del Pueblo y su partido Nuevo Perú.
En “Tenemos que hablar”, video podcast de El Comercio, Bazán Narro refirió que Quintanilla ha sido expulsado de la agrupación que lidera Verónika Mendoza por este motivo.
“El señor Quintanilla decidió apoyar una lista que no era su propia lista, la de su partido y conformar, incluso la plancha [presidencial] con el postulante del otro partido [de la coalición]. Yo creo que fue desleal y creo que sí ameritaba una sanción. Se le ha expulsado de Nuevo Perú y entiendo que la quiere apelar”, manifestó.
Bazán, además, intentó justificar su postulación a la reelección parlamentaria por Venceremos, a pesar de que se opuso a esta figura y al retorno a la bicameralidad desde su escaño.
“Mira, a mí no me parece contradictorio que se apruebe una reforma y que ahora que van a haber nuevos espacios en este Congreso yo diga, ‘bueno, que los que aprobaron esta mala reforma, los malos congresistas, sean los que se reelijan, perfecto’. Más incoherente me parecería que yo hubiera propuesto una reforma para yo reelegirme”, expresó.
Castillo “no tenía el peso para tener la Presidencia”
En otro momento, Bazán Narro afirmó que el expresidente Pedro Castillo- condenando a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión- “intentó hacer un golpe de Estado” y, por ello, ella votó a favor de su vacancia.
“Yo creo que él intentó hacer un golpe, intentista de golpista puede ser, no hizo un golpe, pero sí intentó hacerlo y, por eso, yo voté a favor de vacarlo. Yo no estoy a favor de la sentencia”, remarcó.
La congresista de izquierda indicó que el discurso que pronunció Castillo el 7 de diciembre de 2022 “sonó exactamente igual” al que brindó el fallecido exmandatario Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.
Al ser consultada sobre si ambos ex jefes de Estado son golpistas, respondió “por supuesto”.
“El señor [Castillo] no merecía ni tenía el peso para tener la Presidencia. Sí, le quedaba grande”, concluyó.
