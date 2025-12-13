Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los jefes del plan de gobierno? ¿Qué partidos no transparentan esa información?
Elecciones 2026: ¿Quiénes son los jefes del plan de gobierno? ¿Qué partidos no transparentan esa información?

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los jefes del plan de gobierno? ¿Qué partidos no transparentan esa información?

A menos de dos semanas para que venza el plazo para la inscripción de las fórmulas presidenciales y de las listas al Congreso bicameral y Parlamento Andino, solo 16 de los 37 partidos que intentarán llegar a Palacio han transparentado los nombres de sus jefes de plan de gobierno, documento que debe ser entregado junto con el pedido a los jurados electorales especiales (JEE) para ser admitido en la contienda.

