Elecciones 2026: ¿Quiénes son los jefes del plan de gobierno? ¿Qué partidos no transparentan esa información?

Entre las otras 20 agrupaciones que llevan a candidatos a la Presidencia, hay siete que aún no definen quién será esta figura central, nueve que no respondieron a la consulta de El Comercio y uno que evitó detallar. Este último fue el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien, en breve comunicación con este Diario, dijo que ya tenía elegida a la persona, pero que “la información era reservada” [ver recuadro].

Además, de Renovación Popular, son otros cuatro partidos con representación en el Parlamento que no han informado sobre quiénes son los que lideran su equipo técnico. Estos son Juntos por el Perú, Podemos Perú, Avanza País y Perú Libre.

“Aún no tenemos definido [a un jefe de plan de gobierno], como sabe, tenemos un ideario claro y será cuestión de desarrollar el plan. Hay varios candidatos [para el cargo]”, manifestó el congresista Flavio Cruz, candidato a la segunda vicepresidencia de la República por el cerronismo.

Desde Avanza País indicaron que el parlamentario José Williams Zapata recién fue confirmado como postulante a la Presidencia el domingo 7 de diciembre, tras la declinación del conductor de TV Phillip Butters. Agregaron que el general del Ejército en retiro está conformando a su equipo y que aún tiene tiempo para ello.

Un coordinador y un nombre en reserva

En Fuerza Popular tienen su plan de gobierno elaborador a “un 90%” y tienen como coordinador de este documento al economista Marco Vinelli Ruiz, según informó Miguel Torres, subsecretario general y postulante a la segunda vicepresidencia de la República del fujimorismo.

“Vinelli tiene una amplia experiencia en el sector público y en el privado. La revelación sobre quién será nuestro jefe de plan de gobierno todavía la estamos guardando por unos días. También hemos contado con la participación de Ismael Benavides, de Luis Carranza, ambos fueron ministros de Economía, y con José Recoba en temas de salud”, manifestó en diálogo con El Comercio.

Torres negó que Raúl Pérez Reyes, exministro de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Dina Boluarte (2022-205), vaya a sumarse a Fuerza Popular. Esto luego de que fue visto, junto con Keiko Fujimori y otros integrantes del fujimorismo, en un local de Barranco.

El también postulante al Senado dijo que seguridad ciudadana los están asesorando el actual presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, y el exparlamentario Marco Miyashiro.

“Miyashiro es un héroe, capturó a Abimael Guzmán [cabecilla del grupo terrorista de Sendero Luminoso] y Rospigliosi ha sido ministro del Interior. Conocen el tema. Y también habrá una novedad en los próximos días, una persona que viene a reforzar nuestro equipo en seguridad”, acotó.

El retorno de PPK

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no solo será candidato al Senado por Fuerza y Libertad, sino también el jefe de su plan de gobierno reveló Fiorella Molinelli, candidata presidencial de esa alianza.

En diálogo con El Comercio, Molinelli, quien fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de PPK (2016-2018), refirió que su plan de gobierno “ya está casi listo” y que lo han trabajado a lo largo del último año. En ese sentido, dijo que el rol que ha asumido el exmandatario, de 87 años, es el de “aportar su visión, experiencia y criterio”.

“Él está en condiciones de hacerlo. Y el plan no recae solo en una persona, sino es un esfuerzo colectivo [...] Sobre la dinámica, cuando haya que detallar o precisar algún punto, cada eje temático tiene responsables”, expresó.

Molinelli indicó que su agrupación nombrará a un vocero del plan de gobierno-cuyos principales ejes son salud, educación, economía y trabajo, y que aún están analizando las alternativas.

El exgobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, dijo que el expresidente Francisco Sagasti tendrá participación en la elaboración de sus propuestas.

“La relación con el expresidente Sagasti es muy fluida y cercana. No solo en el plan de gobierno, sino también en la conducción del partido y en el diseño de la estrategia de la campaña electoral”, dijo a este Diario.

La doble función de Barnechea

En Acción Popular, hace unos meses y antes de su conflicto interno, el exdiputado Alfredo Barnechea fue designado-a propuesta del presidente del partido de la lampa, Julio Chávez- como jefe de plan de gobierno. No obstante, el exalcalde de San Martín de Porres refirió que el también periodista y escritor no ha avanzado el documento.

Chávez ha impugnado la elección de Barnechea como candidato presidencial de su partido, tras acusarlo de “fraude” y de suplantar a 28 delegados para la elección primaria del último domingo.

“Lamentablemente, no hay avances en relación con la elaboración del plan de gobierno, así que mi presidencia le ha encargado la elaboración del documento a Pedro Gamio [ex viceministro de Minas], que también es parte del equipo”, manifestó el presidente de Acción Popular a El Comercio.

También dijo que esta situación es de responsabilidad de Barnechea, porque “se supone que él debía liderar el equipo, convocar a los técnicos e ir haciendo los estudios para la elaboración de la propuesta programática del partido”.

Un técnico, ¿dos partidos?

Un hecho curioso es que el personero legal del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), José Boza, dijo que comparte con Venceremos, la alianza entre Voces del Pueblo y Nuevo Perú, a su jefe de plan de gobierno, Gustavo Guerra García, ex viceministro de Hacienda en la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

“Hemos decidido sumar fuerzas a favor de Venceremos”, manifestó Boza, en comunicación con El Comercio.

No obstante, el candidato presidencial de Venceremos, Ronald Atencio, afirmó que Guerra García “no está en otro espacio”, sino solamente en su coalición.

Atencio sostuvo que los tres ejes de su plataforma son el llamado a una asamblea constituyente, la industrialización del Perú y la segunda reforma agraria.

“Yo sólo trabajo el plan de Gobierno y los programas de Venceremos”, refirió Guerra García.

Más información

En Unidad Nacional, que es integrado por el PPC, otro partido tradicional, el jefe del plan de gobierno es Carlos Neuhaus, quien fue director ejecutivo de los Juegos Panamericanos del 2019.

En “Tenemos que Hablar”, de El Comercio, el candidato presidencial del Partido Aprista, Enrique Valderrama, dijo que él cuenta con un equipo técnico que lo respaldó en las elecciones internas de su agrupación. Pero que aún está evaluando quién será el jefe de su plan de gobierno de cara a los comicios generales.