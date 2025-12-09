José Jerí: “Espero que el Congreso mantenga lo que ya se aprobó [sobre el Reinfo], caso contrario nos veríamos obligados a observar”

Cuatro días después de que el Congreso aprobara, en primera votación, extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, el presidente José Jerí exhortó a ese poder del Estado a mantener ese acuerdo y a no realizar cambios. De lo contrario, su gobierno se vería “obligado a observar”.

“Lo cierto es que con la primera votación sobre el Reinfo se recoge gran parte, por no decir, casi todas las recomendaciones del Ejecutivo. Encontramos una postura intermedia entre lo que es una realidad que no ha sido atendida y legislada. Y, por otro lado, evita lo que un sector de la población espera, que no siga creciendo [la minería informal], que no se permita la informalidad”, manifestó a El Comercio al ser consultado sobre por qué no se logró aprobar una nueva Ley de la Minería Artesanal y Pequeña (MAPE).

El mandatario declaró tras participar en la primera edición del podcast “Siempre a las 8, con Milagros Leiva”, en El Comercio.

A pesar de que diferentes expertos y el empresariado han advertido que el Reinfo es utilizado por mineros ilegales, el presidente sostuvo que “estamos conformes con la postura aprobada, producto del consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

De esta manera, Jerí hizo referencia a que el Parlamento dejó de lado, por el momento, ampliar el registro por dos años y la reincorporación de 50 mil titulares de Reinfo excluidos del proceso de formalización minera durante el último tramo del gobierno de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

El jefe de Estado remarcó que el rechazo de estas dos propuestas “son no negociables”.

“Hemos sido bien claros, nuestros no negociables son los puntos que han sido materia de consenso con el Legislativo, yo espero y apelo al espíritu de entendimiento de parte del Congreso que mantenga lo que ya se aprobó en la primera votación, caso contrario nos veríamos obligados a observar”, subrayó.

La Comisión Permanente del Congreso debe aprobar en segunda votación la prolongación del Reinfo.

“Soy plenamente consciente de lo que he votado”

En otro momento, el mandatario dijo que hace un par de semanas se realizó en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un primer encuentro académico, donde se analizaron las normas aprobadas por el Congreso que, de acuerdo a un sector del gremio de transportistas y de expertos en derecho penal, ha debilitado la lucha contra el crimen organizado.

“Seguiremos con un par de actividades más, en ese sentido para luego hacer un análisis mucho más concreto y efectivo de parte del gobierno”, expresó.

Jerí consideró que un sector utiliza crítica estas normas “como parte de una estrategia política”.

“Lo cierto es que cada ley tiene que ser meditada y puesta realmente en contexto. Sobre ese análisis vamos a sugerir algunas recomendaciones para que el Congreso, cuando regrese del receso, pueda evaluarlas de forma efectiva. Como gobierno estamos abriendo el debate académico para confirmar o desvirtuar lo que un sector cataloga como leyes pro-crimen”, subrayó.

El presidente, luego de que este Diario le recordara que votó a favor de un paquete cuestionado de leyes- afirmó que “soy plenamente consciente de lo que he votado”.

“Lo cierto es que no me voy a poner en una posición férrea, irrestricta de la defensa de una norma, porque es en la aplicación práctica donde uno verdaderamente se da cuenta si la norma cumple su objetivo o no. Lo cierto es que ya hemos abierto como paso uno el debate, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y seguiremos en esa misma línea y al final de ello emitiremos una opinión”, mencionó.

El presidente de la República anticipó que esa opinión puede tener dos sentidos: “que es solo una connotación política que le da un sector o que verdaderamente hay algunas cosas que se pueden corregir”. “No nos cerramos en absoluto a nada, pero tiene que haber un debate serio y alejado plenamente de la etiqueta que le quieren dar a un paquete de normas o leyes”, finalizó.

Jerí, como congresista de Somos Perú, votó a favor de, al menos, una decena de normas que, de acuerdo con expertos, debilitaron la lucha contra el crimen organizado, según informó El Comercio. Entre ellas están las leyes N°32181, que eliminó la detención preliminar en no flagrancia (luego el Congreso retrocedió); la N°31990, que restringió la colaboración eficaz; la N°32104, que redujo los plazos de prescripción del delito y la N°32138, que cambió el concepto de crimen organizado y excluyó a más de 50 delitos de esta figura.

El presidente José Jerí también dijo que “no es una prioridad” de su gobierno decidir si se le da o no el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima. La ex jefa de Gabinete fue sentenciada a 11 años y cuatro meses de cárcel por conspiración para la rebelión por el golpe de Estado que perpetró el exmandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

“No hay una norma expresa que nos obligue a pronunciarnos sobre eso [el salvoconducto], al no ser una prioridad de mi gobierno el tema del asilo político [a Chávez] por más que tenga implicancias políticas en el país, nos tomaremos el tiempo necesario y eso irá de la mano de la recomendación que nos hará la cancillería”, manifestó.