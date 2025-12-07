“Maduro debería dejar el poder y permitir que quienes han sido legítimamente elegidos lo asuman”

—Luego de su presentación ante el Consejo Permanente de la OEA, ¿cuál es el siguiente paso que va a seguir el gobierno peruano respecto a la controversia surgida por el asilo diplomático de la ex premier Betssy Chávez?

Déjeme explicarle. Los trámites que se hacen en organismos internacionales son bastante complejos y tienen varias etapas. Lo que se ha hecho hasta el momento es presentar una posición política del Perú. Frente a eso, hubo reacciones de distinto tipo de los países, pero hay que tener en cuenta que esas reacciones se produjeron sin conocer de antemano lo que yo iba a decir. En consecuencia, lo que se escuchó fueron reacciones de carácter general sobre el tema del asilo, pero no una posición específica frente a una propuesta del Perú que todavía no se había hecho. Lo aclaro porque es un tema que ha creado cierta confusión porque se habla de opiniones a favor y en contra de la propuesta de Perú, y eso simplemente no ocurrió. Lo que ocurrió fueron reacciones generales por el tema del asilo, no por la propuesta peruana.

—Antes de entrar respecto al fondo de eso, en el consejo se planteó una problemática, no un caso específico. Sin embargo, el asilo respecto a Betssy Chávez sigue pendiente y hay reiterativas para otorgarse un salvoconducto. ¿Cómo va a responder el gobierno peruano frente a esos pedidos de México?

Todavía continuamos analizando el tema, no ha llegado el momento de dar una respuesta todavía.

—Y respecto al tema de la OEA, ¿qué es lo que sigue entonces?

La siguiente etapa, que es en la que estamos ahora, es la de formular una propuesta específica; es decir, un proyecto de resolución que vamos a presentar al Consejo Permanente. Como es natural, antes de presentar ese proyecto de resolución, vamos a hacer los sondeos del caso para ver qué reacción hay frente a esa propuesta. El contenido central de ese proyecto de resolución va a ser pedir una opinión jurídica al Comité Jurídico Interamericano, porque eso es lo que nos va a dar el fundamento para luego avanzar. Una vez que consigamos un cierto grado de apoyo, se presentará formalmente ante el Consejo Permanente. El Consejo la discutirá. Asumimos que la va a aceptar. Ahí pasamos a la siguiente etapa, que es esperar la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano. Y, una vez que tengamos esa opinión jurídica, habrá que estudiarla para ver qué propuesta corresponde hacer en ese momento a la organización, al Consejo Permanente, para ahí sí ya tomar una decisión sobre el fondo del tema. Como usted verá, son varias etapas que todavía faltan. Recién hemos iniciado un camino. Entonces, por el momento, es absolutamente prematuro decir, como han dicho algunos comentaristas, que ha habido pues victorias o derrotas. No se trata de eso. Eso lo dicen quienes no entienden cómo funcionan los organismos internacionales.

—Se refiere a este “procedimiento previo de carácter obligatorio” antes de analizar un asilo que se ha llevado como propuesta ante la OEA. ¿En qué tiempo entonces podría materializarse?

Bueno, ese planteamiento implica, para tratar de decirlo en términos sencillos, la primera etapa es conseguir que el Consejo Permanente apruebe una resolución en la cual se pida la opinión jurídica del Comité Jurídico Interamericano. Segunda etapa, esperar la opinión del comité. La tercera etapa, en función de esa comisión, hacer ya una propuesta de resolución basada en esa opinión jurídica. Todo eso, es difícil predecirlo cuánto va a demorar. Lo que sí le puedo decir es que esperamos presentar entre unos 15 o 20 días la propuesta peruana después de hacer los sondeos del caso para dar el primero de esos pasos.

—Y específicamente, ¿qué es lo que va a contener este primer proyecto de resolución?

Lo que va a plantear es que se hagan unas preguntas al Comité Jurídico Interamericano sobre la aplicación de la Convención de Asilo de Caracas de 1954. Cómo se debe aplicar, si se está aplicando correctamente la práctica y tercero qué modificaciones habría que hacer si es que el comité considera que no se está aplicando correctamente.

De Zela descarta que se vaya a haber un ingreso a la embajada de México en Lima por el caso Betssy Chávez.

—En la reunión en Washington, países como México, Brasil, Chile, incluso Colombia, cuestionaron la posición de Perú. ¿Qué países ya han adelantado un respaldo de manera explícita a esta propuesta que está socializando el Perú?

La posición más tajante fue la de México, obviamente, y que fue apoyada expresamente por Colombia. En los otros casos, lo que ha habido es comentarios de términos generales sobre el tema de asilo, pero en general, no referidos a la propuesta peruana. Entonces, yo diría que, en concreto, ha habido dos países que han expresado oposición a lo que dijo el Perú, que fueron Colombia y México.

—¿Pero qué países se espera que respalden la propuesta de Perú?

Como le digo, las conversaciones a fondo, las vamos a tener cuando tengamos el proyecto de resolución. Recién en ese momento.

—Esta preocupación peruana expresada respecto a la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, ¿se comparte a nivel de la región o más bien hay quienes prefieren no zanjar postura? ¿Cuál es el termómetro a nivel regional?

Yo diría que el termómetro es más bien positivo, porque ha habido varios casos específicos de concesión de asilo para políticos que han cometido delitos comunes; y eso preocupa a muchos analistas de la región y a muchos países, sobre todo porque nuestra región está sujeta a cambios políticos constantes. Entonces, siempre va a haber perseguidos políticos y si la convención se empieza a usar mal, entonces vamos a tener problemas constantes.

—¿En qué momento se ha desnaturalizado la convención de 1954?

Bueno, yo diría que en los últimos cuatro o cinco años, donde los cambios políticos en la región han sido más pronunciados. Y los que fundamentalmente han empezado a usar un uso político son los países que tienen pues orientación socialista.

—¿Hay una inclinación ideológica en mal uso del asilo político?

Correcto. Así es.

—Retornando al caso de Betssy Chávez, ya emitida una condena en su contra por el caso Golpe de Estado, así como las respectivas órdenes de ubicación y captura que se han emitido a nivel nacional e internacional, ¿el ingreso a la sede diplomática de México en Lima es una opción para el Gobierno peruano?

No, no es una opción. Eso no va a ocurrir.

—El propio presidente lo señaló en una entrevista.

El presidente dijo claramente en un tuit comentando esa entrevista que él iba a consultar conmigo antes de cualquier acción. Y esa consulta claramente es en el sentido de lo que le estoy diciendo, no va a haber ingreso a la embajada de México.

—Y viendo el entrampamiento surgido, ¿estima usted que el tema va a llegar a ser definido por esta administración? ¿O es posible que el asilo de la expremier Betssy Chávez se herede al nuevo Gobierno que va a asumir en julio?

Bueno, eso dependerá del trámite en la OEA. Nosotros vamos a hacer la parte que nos toca con celeridad. Como le digo, será 15 o 20 días para hacer la consulta y a partir de ese momento el tema ya pues se escapa de nuestras manos. Ya no tenemos control sobre el tiempo. Yo puedo responderle sobre los plazos que dependen del Gobierno peruano, pero no sobre aquellos que dependen de otros gobiernos.

—El presidente Jerí confía mucho en la capacidad de la Cancillería, de hecho, antes de emitir algún pronunciamiento se esperó su análisis jurídico. ¿Qué le va a recomendar la Cancillería hacer al presidente en los próximos meses respecto a este caso?

Lo que le vamos a aconsejar al presidente es esperar a ver cómo evoluciona el tema en la OEA y, en función de eso, decidir qué hacemos.

—¿Incluso si eso se da al cierre ya del gobierno?

Bueno, a mí me gusta trabajar sobre hechos concretos, no sobre hipótesis.

—Permítame consultarle, ¿cómo fue que la cancillería tomó conocimiento de que Betssy Chávez se encontraba asilada en la embajada de México?

Bueno, a través de nuestras fuerzas del orden, que vieron un movimiento inusual en la embajada; y eso nos fue reportado y llamamos a los representantes de México y en ese momento nos confirmaron que ella estaba en la embajada.

—¿Por fuerzas del orden ser refiere a la policía?

Sí.

—¿Fue la policía peruana entonces la que identificó primero un posible asilamiento de la expremier?

Claro. Y para confirmarlo, nosotros llamamos a las autoridades mexicanas de la embajada y ahí nos confirmaron que sí, que estaba asilada.

—Porque entiendo que la nota diplomática mexicana que se emitió informando sobre el asilo llegó después del anuncio que se hizo a los medios en Torre Tagle, ¿verdad?

Claro, porque esa fue la formalización de un hecho que ya había ocurrido y que nosotros conocimos en la comunicación que le estoy comentando.

—¿Podría brindarnos detalles respecto a lo que comunicó la PNP a la cancillería ese día?

Que parecía que había un movimiento inusual en la embajada. Acuérdese que esa residencia estaba vacía porque el embajador no está. Entonces, vieron un movimiento de gente y nos alertaron.

—¿Y se tiene certeza de cuándo y cómo fue que Betssy Chávez se llegó a refugiar en la embajada con exactitud? ¿Fue ese mismo 3 de noviembre?

No tenemos certeza porque recuerde usted que Betssy Chávez era una persona que circulaba libremente en Lima. En consecuencia, nadie la estaba vigilando; por lo tanto, no hay certeza.

—¿Y se sabe cuáles son las condiciones que mantiene la expremier en estos momentos en la residencia del embajador?

No, no nos corresponde preguntarlo y no lo hemos hecho.

—¿Fue ayudada por terceras personas?

No, no sabemos y tampoco lo podemos preguntar.

—¿Cuál es la condición en estos momentos de Betssy Chávez? ¿Si ella pisa fuera de la embajada puede ser aprehendida por las autoridades peruanas?

Sí, claro. Hay una orden de detención contra ella. Así es.

—¿Y se están tomando las medidas para asegurar que no se traslade a otra ubicación? ¿Hay personal permanente fuera de la embajada?

Sí, confirmado.

"Invité al secretario Rubio a visitar al Perú"

—Permítanme consultarle por esta reunión que ha sostenido con el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Qué compromisos concretos se han alcanzado tras este diálogo?

Ha sido una reunión particularmente positiva. Ha sido una conversación en la cual hemos reconfirmado que el Perú es un país aliado, muy cercano a los Estados Unidos. Y hemos dicho que la relación bilateral está en un excelente estado, que compartimos objetivos específicos en algunos temas, como por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las bandas criminales y hemos acordado trabajar muy coordinadamente en esos ámbitos. La próxima semana va a llegar a Lima una delegación de expertos norteamericanos para cooperar con nosotros en los temas de seguridad. También un tema que surgió naturalmente es el día de hoy se ha publicado la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y ahí hemos comprobado que hay convergencia en prioridades, especialmente vinculadas a defensa y seguridad, y hemos hablado de cooperar más en ello y de cooperar, entre otros temas, en materia aeroespacial. Otro tema que conversamos fue el de profundizar la relación económica y comercial entre los dos países que es tan importante y en oportunidad de inversión norteamericana en el Perú. Y finalmente, invité al secretario Rubio a visitar al Perú con motivo de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas y tengo el gusto de comentarle que el secretario Rubio aceptó esta invitación. Así que vamos a buscar una fecha no muy lejana para que visite nuestro país.

—Cuando se refiere a fecha no muy lejana, ¿se refiere a?

Estoy hablando del primer trimestre.

—¿El primer trimestre del próximo año entonces el secretario de Estado de Estados Unidos va a llegar al Perú?

Exactamente, así es.

—Como parte de esta visita, ¿qué otros altos funcionarios de Estados Unidos se espera que también acudan?

La delegación la tienen que conformar todavía. Usted ya se me está apurando mucho, recién lo hemos acordado, déjelo que forme su delegación.

—¿El presidente Trump definitivamente no?

No.

—¿Qué acuerdos concretos se podrían llegar a alcanzar en el marco de esta visita?

Bueno, lo que se hace en una visita de este tipo es alcanzar fundamentalmente acuerdos políticos. Y a partir de eso se empieza a trabajar para llegar a acuerdos concretos. Los acuerdos concretos tienen que ver, como le dije, con la cooperación en algunos temas específicos como, inversiones en infraestructura, la cooperación que está teniendo Estados Unidos en la base naval del Callao, donde su ampliación está siendo manejada por un cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos. Y estamos hablando también de la posibilidad de un puerto aeroespacial. Estamos conversando sobre la posibilidad de inversiones en, por ejemplo, proyectos de carretera y sobre todo en algo que les interesa mucho de ellos, que es el tema de minerales críticos. El Perú es un país que tiene más o menos ocho de los catorce o quince minerales críticos que existen en el mundo y ellos están interesados en inversiones en ese sector.

—Y respecto a su reunión con el presidente del, del BID, ¿cuál es su balance?

Eso ha sido muy positivo diría yo, porque estamos, como usted sabe, en una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y hay allí algunos proyectos que van a salir de esta visita de autoridades norteamericanas y hemos conversado con el presidente del banco de la posibilidad de que el banco apoye las acciones que van a resultar de esta evaluación y plan de trabajo que se va a hacer. Y el banco nos ha adelantado que están en la mejor disposición de apoyarlo.

—Continuando con el tema de Estados Unidos, ¿cuál es la postura del Perú frente a las tensiones que existen en estos momentos entre el gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro?

Mire, nosotros tenemos claro que Nicolás Maduro es un dictador que ha causado mucho mal a Venezuela. En Venezuela, hay un gobierno legítimo reconocido por el Perú, que es el gobierno del presidente Edmundo González. Consideramos que el gobierno de Maduro lo que debería hacer es dejar el poder y permitir que quienes han sido legítimamente elegidos por el pueblo tomen el poder, como corresponde. Y, además, queda claro que desde Venezuela se está protegiendo una red de narcotráfico que perjudica enormemente a la región. Y por supuesto que el Perú es un país que desea que el narcotráfico, simplemente disminuya o desaparezca si fuera posible de la región.

—¿Y cuál es la posición frente a una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela?

Nuevamente, como le digo, yo prefiero trabajar sobre cosas concretas, no sobre supuestos. Eso no se ha producido todavía.

—¿Y se abordó estas tensiones entre EE.UU. y Venezuela en la reunión con Marco Rubio?

No, no específicamente. Hablamos en general de la situación de Venezuela, pero no específicamente de la tensión que existe entre los dos países.

—¿Podría detallarnos un poco entonces qué es lo que se habló respecto a Venezuela?

Bueno, una preocupación coincidente en que ese país vuelva a la democracia y, además, que se pueda reconstruir ese país que ha sido prácticamente destruido por la dictadura de Maduro.

—¿Estados Unidos y el Perú coinciden en que Venezuela debe recuperar su democracia?

Totalmente, así es.

—¿Y esto ha sido ratificado en la reunión?

Ratificado claramente en la reunión.

"Yo no diría que hay una crisis, se ha controlado"

—Hace muy poco también se registró una fuerte tensión en la frontera con Chile. ¿El estado de emergencia ha surtido efecto en esta parte del país? ¿Cómo evalúa las acciones implementadas hasta este momento?

Creo que ha sido muy efectiva la declaración de emergencia y, además, hemos tenido una reacción positiva del gobierno chileno. Hemos formado una comisión binacional y esa comisión ha tenido primeros resultados en el sentido siguiente: primero, se ha acordado incrementar la cooperación entre las policías de los dos países. Segundo, se han incrementado los patrullajes. En tercer lugar, hemos coordinado que no se van a permitir los egresos e ingresos irregulares en los dos países y que cuando alguna persona salga de un país para entrar en el otro, se va a devolver al país de origen a la persona que se haya ido. Entonces, ya hay unos primeros resultados que son alentadores definitivamente.

La frontera de Tacna con Chile está en estado de emergencia. | AP

—El ministro del Interior chileno ha indicado que en, en realidad, no ha habido un mayor flujo migratorio y que se ha construido “un relato”.

No, lo que pasa es que se ha conseguido contener la situación lo más rápido posible. Eso ha funcionado bien. Entonces, efectivamente, en este momento, yo no diría que hay una crisis, diría que la crisis se ha controlado.

—Y además del estado de emergencia y la militarización de la frontera, ¿se van a dar algunas otras medidas para justamente seguir conteniendo el ingreso de migrantes irregulares? Esto de cara a la segunda vuelta presidencial en Chile.

No, por el momento no parece necesario. Por el momento, creo que con lo que hemos hecho ha sido suficiente para contener el problema.

—En caso de llegar a ganar la elección José Antonio Kast, quien es el que ha dado la cuenta regresiva en Chile a los migrantes irregulares, ¿el gobierno peruano buscará algún acercamiento para poder apaciguar esta situación? Se habla de que son 334 mil migrantes irregulares, la mayoría venezolanos.

Mire, la situación de la migración irregular chilena es una situación que afecta a los dos países y que necesariamente vamos a tener que resolver de manera conjunta. Se aspira a tener con el nuevo Gobierno la mejor de las relaciones.

—A inicios de noviembre se oficializó un reajuste salarial del personal del servicio diplomático, a través de un decreto supremo. ¿Esto no contraviene el sentido de austeridad que promueve el Gobierno?

Mire, eso fue aprobado antes de este Gobierno. Eso fue aprobado en la época del Gobierno anterior, en una modificación que se hizo con un crédito suplementario para la ley de presupuesto. Lo que se ha hecho en esta etapa es simplemente poner esa decisión que se tomó anteladamente en ejecución. No se ha hecho nada nuevo, no se ha ocasionado ningún gasto adicional del Estado.

—Y respecto a la salida del embajador de Cuba, Carlos ‘El Gallo’ Zamora, ¿se dio solicitud de Perú esta salida? Porque hay voces que indican que Zamora ya concluía su periodo.

Lo que puedo decir sobre eso es que el vicecanciller tuvo una reunión con él en Cancillería y, en esa reunión, se analizó cuáles eran las actividades que había desarrollado el exembajador y, a raíz de la conversación, él abandonó el país. Eso es lo que puedo comentarle.

—¿Pero qué actividades se había detectado que estaba desarrollando aquí en el país?

Bueno, todas las actividades que había desarrollado.

—¿Y ya se designó su reemplazo?

No, no todavía.

—¿Se van a adoptar medidas para que no se vuelva a repetir la misma historia?

Bueno, el Perú tiene que dar el beneplácito para el nuevo embajador. Entonces, veremos qué nos proponen y en función de qué nos proponen, decidiremos.

—La atención diplomática que hubo con Colombia en agosto pasado por la Isla Chinería, ¿ya fue superada o a qué nivel se encuentra?

Eso ha sido canalizado adecuadamente, en el sentido de que el problema principal era el acceso que estaba perdiendo la ciudad de Leticia al río Amazonas. Y nosotros eso lo estamos viendo en una comisión que tenemos con Colombia. Y estamos en la mejor disposición de colaborar con Colombia para que ese problema se pueda resolver.

—¿Pero aún no ha sido superado?

No, pero como le digo, con Chinería no hay un problema realmente. Chinería es una isla peruana. De eso no hay duda alguna. El problema ese que surgió fue por el acceso de Leticia, la ciudad colombiana de Leticia, al río Amazonas. Y en eso estamos cooperando. Ya ha habido una reunión donde se han identificado algunas posibilidades de cooperación y las estamos desarrollando.