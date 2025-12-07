Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

“Maduro debería dejar el poder y permitir que quienes han sido legítimamente elegidos lo asuman”
En una pausa a sus actividades en Washington D. C. (Estados Unidos), el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, responde a El Comercio sobre el asilo de la condenada expremier Betssy Chávez y el camino que se viene siguiendo ante la OEA. Asimismo, habla sobre Venezuela y confirma la llegada al Perú del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en el primer trimestre del año que está por empezar.

