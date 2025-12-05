Las dudas y los pullazos en Acción Popular: Julio Chávez y Alfredo Barnechea se dan como ganadores de las “internas”

Y, por su parte, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, otro postulante en las primarias acciopopulistas, refirió que esa consulta universal “no fue oficial”, no fue fiscalizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y no es vinculante. En ese sentido, por medio de un comunicado, exhortó a los delegados a reflexionar y elegir a un representante con “fortaleza, credibilidad y trayectoria”.

Fuentes cercanas a Acción Popular indicaron que se ha observado una votación “rara”, como parte de la consulta universal, en algunas ciudades del país. Por ejemplo, en Camaná (Arequipa), Huánuco, Pasco, Cajamarca y en una mesa de Santa Anita, en Lima, Chávez obtuvo 200 votos y los otros precandidatos presidenciales, ninguno.

“Eso estadísticamente es imposible, ahora Chávez dice que ha ganado con el 49% de los votos, pero Barnechea también. García Belaunde quedó tercero”, manifestaron.

Las mismas fuentes señalaron que en la consulta universal hubo poca participación de personeros y que la forma en que se llevó a cabo “se presta a muchas irregularidades”.

“Con 45 juicios, no puede ser candidato”

Otras fuentes indicaron que Chávez en la elección de delegados, que sí fue supervisada por la ONPE, ganó en la mayoría de regiones del país.

No obstante, Barnechea, a través de una nota de prensa, refirió que él había “arrasado” en las elecciones internas de Acción Popular, en la que se designaron a los delegados. En el texto, el precandidato presidencial sostuvo que el mensaje de la militancia era claro: “recuperar el legado del partido, fortalecer el orden y encaminar al país hacía una etapa de estabilidad”.

Este Diario intentó comunicarse con el exdiputado, pero su equipo de prensa no nos dio una respuesta.

En Bethel Noticias, días antes de los comicios internos acciopopulistas, Barnechea dijo que iba a “barrer en las elecciones” de su partido.

“[¿Tiene oportunidad en las elecciones internas de Acción Popular?] ¿Oportunidad? Voy a barrer, voy a barrer en las elecciones”, manifestó.

Barnechea, además, consideró que “un señor que tiene 45 juicios no puede ser candidato” a la Presidencia, en referencia a Chávez. “Yo no lo elegí [a Chávez como presidente de Acción Popular]. Uno debe tener dignidad para ser presidente del Perú, la Presidencia del Perú no es un juguete, es una gran institución que hay que restaurar, que tuvo a Fernando Belaunde, Ramón Castilla y otros”, complementó.

El exdiputado dijo que, de acuerdo con una encuesta de CIT, a la que él accedió, tiene el 3,7% de intención de voto, “sin hacer campaña y sin el respaldo del partido”. “Estoy a 1,3% de pasar la valla”, acotó.

Las dudas sobre la valla

García Belaunde, en comunicación con El Comercio, refirió que aceptará la decisión que los delegados de su partido adopten el domingo 7 de diciembre, “salvo que se demuestre algo muy grosero”. “Hoy no sabemos si los delegados van a venir a Lima, quiénes les van a pagar [los pasajes, la estadía] o si van a votar cada uno en su ciudad”, expresó.

El excongresista dijo que, con Chávez, Acción Popular no pasará la valla, porque este ni siquiera figura en las encuestas.

“Chávez tiene procesos pendientes, tras haber sido alcalde de San Martín de Porres, también por su paso en la gerencia general en una municipalidad de Tarapoto”, señaló.

El precandidato presidencial negó que él vaya a renunciar a su postulación, a fin de endosarle su respaldo a Barnechea.

Otras fuentes de este Diario contaron que el jueves previo a la elección de delegados del domingo 30 de noviembre se realizó un debate entre todos los precandidatos acciopopulistas en el local partidario de la Av. Paseo Colón, en el Centro de Lima, menos Chávez. “Se está corriendo o ya se siente ganador”, agregaron.

En alerta por la inscripción de delegados

Chávez, presidente de Acción Popular, en respuesta, afirmó que él “no se corre de ningún debate” y que ese encuentro entre precandidatos no fue oficial.

En declaraciones a El Comercio, el exalcalde de San Martín Porres indicó que decidió no asistir en modo de protesta por las discrepancias que tiene con la titular del tribunal electoral acciopopulista, Cinthia Pajuelo Chávez.

Añadió que García Belaunde firmó un documento donde se comprometía a respetar la decisión que adopte la militancia en la consulta universal y que Barnechea, en una entrevista, hizo lo mismo. No obstante, criticó que hayan optado por no reconocer esta “elección”, porque los resultados no los favorecen.

En respuestas a los cuestionamientos en su contra, el presidente acciopopulista sostuvo que su sector tiene otra lectura, en el sentido de que la ciudadanía “rechaza a los políticos ya conocidos, a los mismos de siempre”. “Si Víctor Andrés y Alfredo, a los que respeto, tuvieran hoy el respaldo de la gente aparecerían en las encuestas, hoy se ha publicado una de CPI y no aparece ninguno de los dos. Ambos son visibles y se conocen sus caras”, manifestó.

Chávez señaló que es diferente en el caso de los políticos nuevos, que aún tienen un margen.

“La lectura de García Belaunde es equivocada, hay una tendencia a buscar nuevos liderazgos y rostros. Y hay un tema ético y democrático, nadie puede representar al partido sin tener el respaldo de este”, remarcó.

El presidente de Acción Popular advirtió que desde hace unos días no se conoce el paradero de Pajuelo Chávez y que ella es la única que cuenta con los accesos de ONPE para inscribir a los delegados que elegirán a la fórmula presidencial y candidatos al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino de su agrupación.

“Hemos recibido información de que quieren adulterar los resultados y reportar, como delegados, a personas que no han ganado. Hemos enviado a la ONPE y al Reniec la resolución que, por mayoría, adoptó el tribunal electoral [sin la participación de Pajuelo Chávez] y la lista de los delegados”, manifestó.

Chávez detalló que el sector que pretendería realizar este cambio de delegados sería uno vinculado a Barnechea.

“Nos han dado la información de esto vendría de gente del sector de Barnechea [...] Ayer [miércoles] venció el plazo para la inscripción de los delegados y no sabemos a quiénes ha registrado esta señora. No he dicho que se haya consumado un fraude, pero no se puede permitir que quien no ha sido elegido [como delegado] vote”, acotó.

Fuentes cercanas al exalcalde de SMP indicaron que la ONPE publicó, por la tarde de ayer, una lista de 75 delegados, de los cuáles “la mayoría han sido suplantados” por personas que no ganaron el domingo 30 de noviembre.

Por ese motivo, un grupo de militantes realizó una protesta en los exteriores de la sede central de la ONPE, en el Cercado de Lima.

El excongresista Ricardo Burga, hoy precandidato al Senado, participó en la manifestación. “Hemos tomado conocimiento de que la presidenta del Comité Electoral, cuyo mandato ya venció, ha manipulado y modificado los nombres de los delegados elegidos democráticamente, en el caso de 26 [de ellos]”, denunció en declaraciones a Canal N.

Según Burga, esta presunta alteración del padrón “obviamente favorece al candidato Alfredo Barnechea”.

El punto de vista

El analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo que “las discrepancias y controversias” en Acción Popular reflejan el problema de institucionalidad que, en general, afecta a la sociedad peruana y, principalmente a los partidos. Agregó que una agrupación política “debe tener predictibilidad y claridad sobre cuáles son las reglas de juego para elegir a sus autoridades y representantes” para las próximas elecciones generales.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky dijo que, si bien todo hace indicar que Chávez tiene mayor respaldo entre los delegados elegidos en su partido, estos también deben evaluar si el exalcalde de SMP tiene la capacidad de generar mayores adhesiones en la ciudadanía.

“No necesariamente ser popular y ovacionado al interior de tu partido implica tener más potencia en la campaña”, alertó.

Para finalizar, el también director GFP señaló que el nivel de confrontación al interior del partido de la lampa es alto y que no cree que vaya a ser fácil de zanjar el domingo.

“Es poco probable una foto de un abrazo fraterno, no parece que ese fuera el escenario. Se notan las fracturas en Acción Popular a medida que se acercan las elecciones. No hay que olvidar que uno de sus activos es su marca[...] En Acción Popular y el resto de los partidos, la campaña electoral del partido deberá alinearse y plantearse, de acuerdo con el perfil del candidato. Es muy distinto impulsar a Barnechea que a Chávez”, concluyó.