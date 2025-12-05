Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Las dudas y los pullazos en Acción Popular: Julio Chávez y Alfredo Barnechea se dan como ganadores de las “internas”
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El último domingo, en Acción Popular se realizó una elección paralela a la de sus delegados: cada militante votó para designar a su fórmula a la Presidencia de la República, aunque este proceso no fue oficial y ha generado controversia entre los principales precandidatos. Por ejemplo, el exalcalde de San Martín de Porres Julio Chávez y el exdiputado Alfredo Barnechea se han dado como ganadores de esta contienda.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC