Rafael Belaunde Llosa: La hipótesis de la policía sobre ataque a precandidato presidencial

A cinco días de las elecciones primarias, a través de la modalidad de delegados, el precandidato presidencial Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) fue víctima de un ataque por parte de dos sicarios, quienes desde una moto dispararon en su contra, cuando se trasladaba en su camioneta en Cañete, al sur de Lima.

“Rafael recibió un ataque a balazos en Cerro Azul, ahora está cumpliendo con los procedimientos de ley. Está realizando todos los trámites [ante la Policía Nacional]”, refirió el ex primer ministro Pedro Cateriano, quien postula a la primera vicepresidencia de la República y al Senado con Libertad Popular, en comunicación con El Comercio.

Belaunde Llosa, exministro de Energía y Minas, no recibió ningún impacto de bala y solo registró cortes en el rostro, producto de la ruptura del parabrisas de su auto.

Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, refirió que el precandidato presidencial “ha resultado ileso” del ataque y que este ocurrió el martes en la mañana, cuando el empresario se dirigía por una trocha camino a la carretera Panamericana Sur, tras haber visitados unos terrenos de su propiedad en Cañete.

Arriola indicó que los terrenos no se encuentran en litigio y que el exministro “tampoco ha recibido llamadas extorsivas ni exigencia ni demandas” de parte de criminales.

En declaraciones a radio Exitosa, el general PNP informó que los sicarios habrían realizado entre ocho o nueve disparos en contra de Belaunde Llosa (cuatro han dado al parabrisas de su auto) y que este respondió al ataque, al tener un arma de fuego.

“Él ha disparado hasta 12 veces en contra de estos sujetos. Es prematuro indicar si resultaron heridos [...] Se montó inmediatamente, la operación cerco. Se han revisado los peajes, los accesos de entrada, de salida. Lo importante es el estado de salud del candidato, él iba solo [en la camioneta]”, sostuvo.

(Foto: Archivo GEC)

El comandante general de la Policía Nacional señaló, en comunicación con Canal N, que la primera línea de investigación apunta a determinar si “hay traficantes” de terrenos interesados en los predios del precandidato presidencial “y si lo ven a él como una obstrucción a sus planes criminales”.

“Se va a investigar de manera prolija, mientras tanto estamos recibiendo los reportes de las salidas, de los lugares donde pueda haber cámaras”, complementó.

El exministro de Energía y Minas tiene una empresa llamada Corporación Belaunde, que se dedica a la construcción de hoteles y también de proyectos inmobiliarios, y al saneamiento físico y legal de terrenos. Precisamente en Cerro Azul, esta compañía viene desarrollando la urbanización Mar Azul, donde se construirán casas de playa.

Por medio de un comunicado, Libertad Popular condenó “el atentado contra la vida” de su líder y candidato presidencial. También sostuvo que “los hechos, el móvil y los posibles autores están en investigación”, por lo que solicitaron a la opinión pública mantener la tranquilidad para dar con los responsables.

El partido del cóndor, demás, refirió que Belaunde Llosa está recuperándose y asegurándose que su entorno inmediato “esté fuera de todo peligro”.

(Foto: Libertad Popular)

En declaraciones a la prensa, Belaunde Llosa dijo que tuvo un intercambio de disparos con los sicarios que lo atacaron y calificó como “un milagro” que solo haya tenido raspones posteriores al incidente.

“Es un hecho inexplicable, agradezco a Dios que no haya pasado a mayores y a la Policía Nacional que ha venido [a Cañete] y ha trabajado con total diligencia y rigurosidad, vivimos en una época convulsa de muchísima inseguridad y lo único mensaje es dejar que la Policía haga su trabajo”, manifestó.

El precandidato presidencial de Libertad Popular sostuvo que la ciudadanía no puede aceptar ser víctima y exhortó a actuar, organizarse y defenderse.

“No podemos normalizar esto [la inseguridad], esto [el ataque] ya está en manos de la Policía Nacional, agradezco los esfuerzos que han hecho y a la gente que me conoce, que me sigue, estoy bien. El mensaje a la población es que no podemos claudicar, tenemos que resistir”, acotó.

Una campaña sin violencia

Cateriano consideró que “es fundamental” que el país tenga “una campaña sin violencia y sin ataques” y exhortó al gobierno de José Jerí a garantizar la seguridad de los postulantes a la Presidencia de la República.

En diálogo con El Comercio, el ex jefe de Gabinete Ministerial dijo confiar en que no se repetirán en el Perú los hechos criminales de Ecuador y Colombia en tiempos electorales.

En Ecuador, en agosto del 2023, asesinaron al entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio; y en Colombia, en junio de este año dispararon en contra del postulante presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció dos meses después.

“Confío en que no [no se dé este escenario], eso sería catastrófico, el país está harto de la violencia, no debemos olvidar el trágico momento que vivimos con el terrorismo, se necesita liderazgo y compromiso en estas elecciones en la lucha contra la delincuencia”, manifestó el postulante a la primera vicepresidencia de Libertad Popular.

De extrema gravedad

El exministro del Interior Carlos Basombrío sostuvo que si la Policía Nacional confirma que se trató de un atentado contra Belaunde Llosa por su condición de candidato presidencial sería de “extrema gravedad” y colocaría al Perú en una situación similar a la de Colombia y México.

En diálogo con este Diario, Basombrío dijo que las autoridades no solo deben capturar a los sicarios que dispararon contra el exministro de Energía y Minas, sino también detener a los asesinos de Percy Ipanaqué, precandidato a diputado de Juntos por el Perú, que fue acribillado a tiros en la ciudad norteña de Piura el último viernes.

El ex titular del Mininter advirtió que la protección que Seguridad del Estado puede brindar a los candidatos presidencial puede ser “insuficiente” y llamó a adoptar mayores medidas.

A su turno, el exministro del Interior Rubén Vargas afirmó que, por la naturaleza del ataque contra Belaunde, donde se han empleado sicarios, para él, “el móvil político está bastante claro”.

“La víctima de este ataque a balazos es un candidato presidencial, no solo es un empresario, es una figura pública y el ataque tiene la modalidad del sicariato. El objetivo sin duda era retirar a un candidato del proceso electoral. Para mí, el móvil político está bastante claro”, expresó.

En comunicación con El Comercio, Vargas dijo que el gobierno, a través de la Policía Nacional, debe investigar y detener a los autores materiales e intelectuales del ataque a Belaunde Llosa en el “más breve tiempo”.

“Lo que ha sucedido con Belaunde es de extrema gravedad. No es el primero, en el norte un precandidato a diputado fue asesinado. ¿Cuántos tienen que morir para que el gobierno tome con seriedad la seguridad y las garantías de las próximas elecciones?”, cuestionó.

Vargas indicó que, si no hay una reacción rápida desde el Ejecutivo y no se captura a los responsables, el Perú “puede ingresar a un escenario como el que atraviesa Ecuador”.

Rechazo absoluto

El ataque sufrido por Belaunde Llosa fue rechazado por otros precandidatos a la Presidencia de la República, así como congresistas y políticos. Por ejemplo, Keiko Fujimori, que tentará por cuarta vez llegar a Palacio de Gobierno, expresó su “solidaridad” con el exministro de Energía y Minas “tras el violento atentado” de que fue víctima.

“Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley”, escribió Fujimori Higuchi en su cuenta de X (antes Twitter).

El precandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, consideró que “la violencia política no puede tolerarse”.

“Mi total solidaridad con Rafael Belaunde tras el atentado contra su vida. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables. La violencia política no puede tolerarse; necesitamos un proceso político limpio y sin violencia”, remarcó.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, replicó un tuit del congresista de su agrupación Esdras Medina, en el sentido, de que el ataque a Belaunde Llosa “alerta y demuestra que estas elecciones estarán marcadas por la delincuencia”. Y recordó que en octubre último, la Policía Nacional capturó a un hombre con un arma en una actividad proselitista del exalcalde de Lima.

López Aliaga confirmó, el último domingo, durante las elecciones primarias de su partido, que cuenta con Seguridad del Estado tras este hecho.

Desde Avanza País, la congresista Karol Paredes, precandidata a la segunda vicepresidencia de la República, afirmó que “la violencia es inaceptable y no tiene lugar en una democracia”.

“Exijo a las autoridades una investigación inmediata, rigurosa y con resultados claros para garantizar un proceso electoral seguro y en paz. El Perú necesita unidad, firmeza democrática y respeto absoluto por la vida”, tuiteó.

A su turno, la precandidata presidencial de la alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, condenó, a través de un comunicado “el ataque perpetrado” contra Belaunde e instó a la Policía Nacional y al Ministerio Público a realizar una investigación “rápida, rigurosa y transparente”.

Por su parte, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), expresó su “repudio” ante el ataque al precandidato presidencial de Libertad Popular.

“Hay que expresar la solidaridad con el señor Belaúnde y el repudio a este tipo de atentados, y confiar en que la Policía Nacional resuelva este atentado lo más pronto posible”, manifestó en declaraciones a la prensa.

“Es intolerable que, al inicio de la campaña electoral, se cometan este tipo de actos que son completamente repudiables y que deben ser parados en seco. No debemos permitir que la campaña se convierta en un escenario de violencia, como desgraciadamente hemos visto en otros países”, subrayó.

Presidente del JNE pide al gobierno activar protocolo de seguridad a candidatos

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó al gobierno de José Jerí a activar los protocolos de seguridad para los precandidatos a la Presidencia de la República, luego del ataque que sufrió Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) en Cañete, donde dos sicarios dispararon en su contra, cuando estaba a bordo de su camioneta.

“Nosotros estamos haciendo un llamado para que los protocolos se activen en este momento [...] Se tiene que redoblar la inteligencia y activar los protocolos necesarios, ya estamos en modo electoral, que se tomen las medidas necesarias”, manifestó en conferencia de prensa.

(Foto: Antonio Melgarejo/ GEC)

Burneo, además, informó que su institución comprará chalecos antibalas para sus funcionarios y personal, incluyendo a los que están en los jurados electorales especiales, donde se inscribirán las candidaturas de cara a los comicios generales de 2026 hasta el 23 de diciembre próximo.

El titular del JNE explicó que la entidad electoral no puede dar estos implementos, porque no tiene los recursos y, además, que por ley no están autorizados a hacerlo.

“Invocamos a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo a que no escatimen esfuerzos, que afinen los protocolos de seguridad”, remarcó.

Además, Burneo pidió que aumente la seguridad en los locales del JNE y los JEE.

A fines de octubre, el gobierno anunció que Seguridad del Estado resguardaría a los candidatos a la Presidencia, pero a partir del 23 de diciembre. Es decir, desde su inscripción oficial ante el tribunal electoral.

Por su parte, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, condenó el ataque en contra de Belaunde Llosa.

“Desde la ONPE condenamos ataque contra un dirigente político que aspira a postular a la Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral”, escribió Corvetto en su cuenta de ‘X’.