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Rafael Belaunde dijo que todavía están afinando la estrategia y las propuestas para el pedido de facultades. (Foto: Ministerio de Defensa)
Rafael Belaunde dijo que todavía están afinando la estrategia y las propuestas para el pedido de facultades. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Erik Rivera

Una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados. Se trata de la primera que afronta el Ejecutivo en menos de un mes de gestión.

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