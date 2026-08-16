Una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados. Se trata de la primera que afronta el Ejecutivo en menos de un mes de gestión.

El pliego contiene 43 preguntas dirigidas al titular del Ministerio de Defensa sobre el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras, así como sobre las medidas para evitar afectaciones a los derechos de los pequeños mineros y el proceso de formalización minera.

También se le consulta sobre su estrategia de seguridad en Pataz, la protección de los derechos fundamentales durante las operaciones militares, entre otros temas.

“¿Cómo diferencia el Ministerio de Defensa a los mineros artesanales en proceso de formalización de la minería ilegal y las organizaciones criminales?”, se lee en una de las preguntas.

En otra interroga: “¿Qué coordinación mantiene con el Ministerio de Energía y Minas respecto del REINFO y del proceso de formalización minera?”.

—Agenda minera—

Si bien el pliego incluye preguntas sobre sus vínculos con Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, también pone especial énfasis en una agenda favorable a la minería informal.

Para que la moción sea admitida a debate, debe obtener el respaldo de, al menos, un tercio del número legal de diputados hábiles en el pleno. El área de Trámite Documentario recibió la moción el último viernes.