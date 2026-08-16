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Resumen

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Rafael Belaunde sostuvo que si se aprueba su interpelación asistirá al Congreso. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
Rafael Belaunde sostuvo que si se aprueba su interpelación asistirá al Congreso. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)
/ JESUS SAUCEDO
Por Redacción Economía

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, respondió a los cuestionamientos que enfrenta en el Congreso por sus presuntos vínculos con Minera Poderosa y aseguró que las Fuerzas Armadas no tienen como objetivo proteger los intereses particulares de la empresa, sino combatir a las organizaciones criminales que operan en Pataz.

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