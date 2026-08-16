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André Medina, el hombre captado en las imágenes como presunto autor del ataque, además de ser pareja de Navas, fue su abogado en el proceso judicial que la legisladora enfrenta por presunta malversación de fondos cuando fue directora de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ucayali, en el 2015, durante la primera gestión de Manuel Gambini como presidente regional.

La diputada ha trabajado en las dos gestiones de Gambini: 2014-2018 y 2022-2026. En este último período, dejó la gestión en octubre del 2025 luego de que un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio revelara que la fiscalía pidió cuatro años de cárcel en su contra por presunto desvío de fondos.

Jessica Navas y André Medina mantienen una relación sentimental.

La agresión

De acuerdo con la denuncia presentada por el comunicador ante la Divincri Ucayali, la pareja de la diputada Navas lo siguió en una camioneta y lo agredió físicamente junto con otro hombre. La placa del vehículo figura, según Sunarp, a nombre de Medina y de Navas.

“El señor bajó de su vehículo y vino hacia mi carro. Abrió mi puerta y quiso golpear. Yo inmediatamente traté de reducirlo, pero llegó su acompañante y me propinó golpes, patadas en el cuerpo y me estranguló para que Medina al fin lograse su cometido”, detalló Torres.

La agresión quedó registrada en cámaras de seguridad.

Según su versión, fue necesaria la intervención de un transeúnte. “Al ver que había personas presenciando el ataque, se subieron a la camioneta y no les importó pasar por la berma central de la vía para huir”, contó.

En diálogo con este Diario, Medina indicó que el hecho se produjo porque el comunicador le “cerró el pase”, acción que el periodista realizó luego de que la camioneta le dañara su espejo, según las imágenes de cámaras del lugar. “Yo bajo a reclamarle y él me agrede. Tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados”, argumentó. Sobre el presunto seguimiento, la pareja de la diputada fujimorista señaló: “Yo puedo transitar [por donde desee], ¿o acaso hay solo un sitio para transitar en Pucallpa?”.

El vínculo con Navas

En mayo del 2024, cuando Navas era gerenta territorial de Purús, en Ucayali, firmó la conformidad del servicio prestado por Medina como asesor legal en una obra ejecutada en esa provincia por S/4 mil. Navas indicó a este Diario que en aquel entonces todavía “no eran pareja”. Según el Portal de Transparencia, Medina acumuló contrataciones con el Gobierno Regional de Ucayali por un total de S/112 mil.

En julio pasado, el abogado acompañó a Navas en la celebración tras recibir oficialmente su credencial como integrante de la nueva Cámara de Diputados. Sobre el episodio de agresión, la diputada fujimorista descartó que tuviera alguna relación con las publicaciones del periodista sobre aquellos contratos.