icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El periodista Juan Torres, quien había puesto bajo la lupa las contrataciones y vínculos de la actual diputada de Fuerza Popular Jessica Navas, fue agredido por la pareja de la congresista. La agresión, ocurrida el 14 de julio del 2026, quedó registrada por cámaras de seguridad en Ucayali.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: