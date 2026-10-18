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Oposición al sentido común

“Lamentablemente, el gobierno empezó el partido regalándole la pelota a su adversario y perdió la oportunidad de adoptar una estrategia ofensiva”.

    Adriana Tudela
    Por

    Abogada y excongresista

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    "Juntos por el Perú pretendió rechazar íntegramente el pedido, lo que habría sido un hecho sin precedentes". (Ilustración: El Comercio)
    "Juntos por el Perú pretendió rechazar íntegramente el pedido, lo que habría sido un hecho sin precedentes". (Ilustración: El Comercio)

    Lo ocurrido con el pedido de facultades hecho por el gobierno confirma lo evidente desde que conocimos la composición parlamentaria: Fuerza Popular no tiene mayoría, pese a que algunos hayan aceptado la absurda narrativa contraria, y la oposición ha llegado al Congreso con la intención de sabotear.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.