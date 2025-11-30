Fiscalía presentará más de 20 testigos y peritos en el segundo juicio contra Martín Vizcarra: ¿quiénes son?

El Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía citará a 18 testigos y cuatro peritos, y presentará unos 90 documentos como pruebas para el próximo juicio de Martín Vizcarra por colusión simple, el segundo juzgamiento al que será sometido en torno al caso conocido como Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua.

Las cifras se desprenden del auto de enjuiciamiento dictado esta semana por el juez Víctor Alcocer, de la Corte Superior Nacional, en el que se ordena que esta segunda acusación contra el expresidente avance a la etapa de juicio oral. El documento fue emitido el último miércoles, el mismo día en que el exmandatario fue condenado a 14 años de prisión en su primer juicio oral.

En ese primer juicio, un juzgado consideró probado que Martín Vizcarra, durante su etapa como gobernador regional, cometió el delito de cohecho al pedir y recibir coimas a las empresas Obrainsa e ICCGSA como condición para que ganen los contratos de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En el segundo juicio, la fiscalía buscará probar que también cometió el delito de colusión simple, por el que piden 10 años como condena.

El juez Víctor Alcocer dictó el auto de enjuiciamiento contra Martín Vizcarra por esta segunda acusación fiscal. Foto: GEC.

En este delito se aborda exclusivamente la presunta “concertación” o acuerdo ilícito entre Martín Vizcarra y ambas constructoras; a diferencia del delito de cohecho, por el que ya fue juzgado y condenado, donde se le atribuyó haber pedido y recibido los sobornos.

Según fuentes de El Comercio, ese es el motivo por el que este delito se considera más sencillo de probar y por el que la fiscalía ofreció un número menor de testigos y pruebas documentales que en el primer juicio.

Para ese primer juicio -que duró 13 meses- se tuvieron 27 testigos, 11 peritos o testigos técnicos y 142 pruebas documentales del Ministerio Público, cifras mucho mayores (casi el doble) de lo admitido para el segundo juzgamiento. Por ello, se estima también que este dure mucho menos.

En esa línea, entre los testigos que no declararán en el segundo juicio y sí lo hicieron en el primero están, por ejemplo, el conserje de Obrainsa que retiró el dinero presuntamente usado para pagar las coimas o Martín Vizcarra. Tampoco estará el chofer del exministro José Manuel Hernández, quien habría llevado un sobre con dinero destinado al expresidente al edificio donde vivía.

Germán Juárez y Osías Castañeda, fiscales del Equipo Especial a cargo del caso de Martín Vizcarra. Foto: CSNJPE

En cambio, quienes sí declararán en este segundo juzgamiento están los principales testigos del Ministerio Público: los exdirectivos de Obrainsa, de ICGGSA y José Manuel Hernández. Esto porque, además de su sol en la presunta entrega de coimas a Martín Vizcarra, habría sido los protagonistas del pacto ilícito.

Según la acusación fiscal, el acuerdo en torno a las coimas por Lomas de Ilo fue hecho a inicios de noviembre del 2013, cuando Martín Vizcarra ofreció “información privilegiada” a Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, para que estos ganen el contrato. El acuerdo habría sido a cambio del posterior pago de la coima de S/ 1 millón.

El otro pacto ilícito habría ocurrido a fines de ese mismo mes. De acuerdo con el Ministerio Público, ocurrió cuando José Manuel Hernández, como intermediario de Martín Vizcarra, se acercó a un directivo de ICCGSA en la reunión del CADE de ese año para plantearle el pacto ilícito: el pago de S/ 1.3 millón al entonces gobernador a cambio de que este no observe la firma del contrato por la renovación y ampliación del Hospital de Moquegua.

Entre los otros testigos destacan Jorge Iturrizaga, ex gerente general de Incot, socia de Obrainsa en el proyecto Hospital de Moquegua; y exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua, como el exgerente regional Edmer Trujillo o la exsecretaria Karem Roca.

Declaración de José Manuel Hernández durante el primer juicio de Martín Vizcarra. Foto: Poder Judicial

Martín Vizcarra sy su abogado, el penalista Erwin Siccha, rechazan la acusación. Para que puedan sustentar su tesis en el futuro juicio, el juez Víctor Alcócer admitió a sus propios 22 testigos y tres peritos, ofrecidos por su defensa legal, a cargo del penalista Erwin Siccha.

Uno de los testigos ofrecidos por la defensa es el ciudadano brasileño Fernado Cotrim Barbieri, representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Perú al momento de los hechos. Durante el primer juicio, también se buscó su declaración, pero no fue posible qu se presente.

Adicionalmente, se admitieron alrededor de 90 pruebas documentales ofrecidas por el abogado del expresidente.

No obstante, la postura de la defensa es que el juicio no debería realizarse por el principio de cosa juzgada: se le estaría procesando nuevamente por hechos que ya fueron objeto de la reciente sentencia impuestas al expresidente. También alegan que no se configura el delito de colusión que le atribuyen y que el caso ya habría prescrito.