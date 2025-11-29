Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Un segundo proceso en marcha y ocho pedidos para levantar su inmunidad: los casos pendientes de Pedro Castillo tras su condena por golpista
Un segundo proceso en marcha y ocho pedidos para levantar su inmunidad: los casos pendientes de Pedro Castillo tras su condena por golpista

Un segundo proceso en marcha y ocho pedidos para levantar su inmunidad: los casos pendientes de Pedro Castillo tras su condena por golpista

La condena por su golpe de estado saldó una de las principales cuentas pendientes de Pedro Castillo con la justicia, pero no es la única. De acuerdo con información recolectada por El Comercio, el expresidente también afronta un proceso judicial por corrupción y organización criminal, además de ocho denuncias constitucionales con las que la fiscalía pidió al Congreso levantar su inmunidad (antejuicio) para poder procesarlo por distintos delitos.

