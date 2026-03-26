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Roberto Sánchez bajo el sombrero

El candidato presidencial de JPP, el congresista limeño Sánchez, es la prueba de que la narrativa izquierdista no tiene nada que ver con la realidad.

    Isabel Miró Quesada D.
    Por

    Editora de 'Cosas'

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    La retórica roja busca convertir a Roberto Sánchez en el nuevo Pedro Castillo. No solo porque Sánchez ha repetido la “ruta castillista” sombrero en mano, disfrazado del profesor y repitiendo sus arengas y clichés. También porque todo el discurso alrededor del candidato presidencial es una farsa que busca hacerlo pasar por el expresidente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.