El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dispuso levantar la medida de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 20, emitida el 3 de marzo de 2026, luego de que la defensa de Benavides solicitara el levantamiento de la medida al haberse cumplido el plazo de 18 meses que le fue impuesto en agosto de 2024.

De acuerdo con el expediente, la restricción había sido dictada inicialmente por 18 meses —tras un requerimiento fiscal que pedía 36— y posteriormente confirmada en segunda instancia. Sin embargo, el juzgado verificó que el plazo venció el 28 de febrero de 2026 y que no existía un pedido de prórroga por parte del Ministerio Público.

Resolución del Poder Judicial

Resolución del Poder Judicial.

En su análisis, la jueza suprema Araceli Baca Cabrera recordó que las medidas restrictivas de derechos fundamentales deben respetar el principio de proporcionalidad y tener una duración limitada, conforme al Código Procesal Penal. En ese sentido, señaló que, al haberse cumplido el plazo sin una ampliación, correspondía dejar sin efecto la medida.

Como parte de la disposición, se ordenó oficiar a la Policía Judicial y a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se ejecuten las acciones correspondientes. La investigación contra Benavides, no obstante, continúa en trámite dentro del sistema de justicia.