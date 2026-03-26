Resumen

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La defensa de Benavides solicitara el levantamiento de la medida al haberse cumplido el plazo de 18 meses que le fue impuesto en agosto de 2024. (Foto: Andina)
La defensa de Benavides solicitara el levantamiento de la medida al haberse cumplido el plazo de 18 meses que le fue impuesto en agosto de 2024. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dispuso levantar la medida de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.

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