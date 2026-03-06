Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El informe de calificación de la denuncia concluyó que no cumple con los requisitos para ser admitida a trámite porque no fue presentada por la autoridad competente.
El informe de calificación de la denuncia concluyó que no cumple con los requisitos para ser admitida a trámite porque no fue presentada por la autoridad competente.
Por Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe de calificación que proponía declarar improcedente la denuncia constitucional presentada contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: