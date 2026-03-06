La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe de calificación que proponía declarar improcedente la denuncia constitucional presentada contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Dicha denuncia fue presentada por la fiscal suprema Delia Espinoza contra Benavides por presuntos actos de corrupción relacionados con el proceso parlamentario contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Espinoza acusaba una utilización del Ministerio Público para impulsar la remoción de los miembros de la JNJ. Sin embargo, dicho proceso no llegó a concretarse debido a una decisión judicial. En ese momento, la Tercera Sala Constitucional de Lima emitió una resolución que concedió parcialmente la medida cautelar solicitada por los miembros de la JNJ, disponiendo la suspensión de ese procedimiento parlamentario.

El informe de calificación de la subcomisión referida a la denuncia N°487 presentada por Espinoza, concluyó que esta no cumple con los requisitos para ser admitida a trámite, principalmente porque no fue presentada por la autoridad competente.

De acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, la facultad para presentar denuncias constitucionales corresponde exclusivamente al fiscal de la Nación, por lo que una fiscal suprema no estaría legitimada para iniciar este tipo de procedimiento.

El documento también señala que “el hecho de que el fiscal de la Nación se haya excusado de conocer una investigación no implica que otro fiscal, aun siendo titular, asuma automáticamente las facultades exclusivas de esa autoridad en el ámbito parlamentario”.

Este informe de calificación fue aprobado por mayoría, con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.