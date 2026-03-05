La primera ministra Denisse Miralles asegura que en su equipo “no hay colores políticos”, aunque en el nuevo círculo de confianza en Palacio hay al menos dos exasesores parlamentarios de Perú Libre y Fuerza Popular.

Las designaciones se producen en un contexto de incertidumbre por el voto de confianza que solicitará el Gabinete Ministerial al Congreso el miércoles 18 de marzo.

Denisse Miralles ha optado por incorporar en la PCM perfiles con experiencia en el aparato estatal. Foto: PCM.

Movidas en Palacio

En la Presidencia destacan dos nombramientos clave: el de José Luis Torrico Huerta como secretario general del Despacho Presidencial y el de Fernando Silva Abanto como jefe del Gabinete de Asesores.

La secretaría general de Palacio es una de las posiciones más sensibles dentro del aparato estatal. Desde allí se coordinan los actos administrativos, la agenda presidencial y la articulación con otros sectores.

Torrico, abogado de profesión, ha ocupado diversos cargos en el Ejecutivo. Fue asesor del Ministerio del Interior y director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre otras responsabilidades. Según la información pública del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), no está afiliado a ningún partido político.

En tanto, el nuevo jefe del Gabinete de Asesores, Fernando Silva, fue asesor de la bancada de Fuerza Popular entre septiembre del 2015 y julio del 2016. Posteriormente, asesoró a la entonces congresista fujimorista Milagros Salazar entre agosto del 2016 y agosto del 2019, un mes antes de que el expresidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso. La exlegisladora Salazar integra actualmente el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular y postula al Senado.

Hasta la semana pasada, Silva era jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Ocupaba ese cargo desde octubre del 2025, cuando fue designado por el ministro Aldo Prieto Barrera, quien ha sido ratificado al frente de esa cartera.

Fernando Silva fue asesor en el MTC. Años atrás fue asesor de la bancada de Fuerza Popular

Vínculo con Perú Libre

El economista Kevin Guerra Olórtegui fue nombrado asesor de Palacio. Llega a ese puesto tras ser asesor del congresista Américo Gonza (Perú Libre) desde septiembre del 2022 hasta enero pasado.

Guerra también fue asesor II en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la gestión del exministro Nicolás Bustamante, en el 2022. Bustamante era cercano al entonces presidente Pedro Castillo, quien luego le encargó impulsar la inscripción del partido político Todo con el Pueblo. Hoy están distanciados.

Cambios en la PCM

En la PCM también se han registrado al menos cuatro movimientos en cargos de confianza, entre ellos la secretaría general, que ahora está a cargo de la abogada Dalia Suárez Salazar.

Suárez fue apoderada judicial especial del Congreso y jefa de su Oficina de Asesoría Jurídica en 1995. En los últimos años se desempeñó como consultora en el Ministerio de Salud, jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente y secretaria general de EsSalud, entre otros cargos.

En tanto, la abogada Martha Silvestre Casas ha asumido de manera temporal la jefatura del Gabinete de Asesores de la PCM, en adición a sus funciones como asesora, hasta que se designe a un titular.

Silvestre fue viceministra de la Mujer, superintendenta nacional de Migraciones y secretaria general del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros cargos.

En el área de comunicaciones, la PCM designó como asesora a Angela Huatay Benites, quien ya había trabajado con Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas. Huatay también se desempeñó como jefa de prensa de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Miralles ha optado por incorporar perfiles con experiencia en el aparato estatal.

En medio de estas designaciones, hasta el momento las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Bloque Democrático Popular y parte de Acción Popular y de Juntos por el Perú–Voces del Pueblo se habían pronunciado en contra de otorgar la confianza a Miralles y a su Gabinete. En conjunto, suman 47 votos.

Por ahora, habría 59 votos a favor. Sin embargo, el escenario aún es incierto, ya que Fuerza Popular ha puesto en duda su respaldo al Gabinete Ministerial.