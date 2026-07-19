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La falsa Odisea

“Un director de cine puede alterar un mito en busca de efectos artísticos. En una democracia no se puede reescribir la realidad para ajustarla al libreto de un sector interesado”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Gobierno evalúa solicitud de gracia presidencial presentada a favor de Pedro Castillo. (Foto: Andina)
    Gobierno evalúa solicitud de gracia presidencial presentada a favor de Pedro Castillo. (Foto: Andina)

    Un golpe de Estado no es una epopeya heroica. México no es Ítaca, Pedro Castillo no es Odiseo y Balcázar dista mucho de ser un olímpico Zeus capaz de indultarlo con un rayo salvador. Las narrativas construyen percepciones, y estas, con frecuencia, terminan imponiéndose sobre la realidad. Los engañosos cantos de sirenas –y también de varios sirenos– que reclaman una gracia presidencial en los últimos días de gobierno suenan cada vez con más fuerza.

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