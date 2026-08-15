La tensión en el arco de Elbaph está en su punto más alto y los fans de “ONE PIECE” ya están marcando el calendario. Tras el revelador avance del capítulo 1174, la gran pregunta de la comunidad es a qué hora exacta estará disponible el nuevo episodio en plataformas de streaming para Latinoamérica y España.

A continuación, te compartimos la guía completa de horarios por país y la plataforma oficial para no perderte el estreno de “ONE PIECE”.

¿A qué hora se estrena el capítulo 1174 de “ONE PIECE”?

El lanzamiento se realiza en simultáneo con la transmisión japonesa el día domingo 16 de agosto y su posterior llegada a las plataformas de streaming con subtítulos en español. Revisa el horario correspondiente a tu zona geográfica:

México: 11:00 AM

11:00 AM Colombia: 11:00 AM

11:00 AM Perú: 11:00 AM

11:00 AM Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Chile: 12:00 PM

12:00 PM Venezuela: 12:00 PM

12:00 PM Bolivia: 12:00 PM

12:00 PM Argentina: 1:00 PM

1:00 PM Uruguay: 1:00 PM

1:00 PM Brasil: 1:00 PM

1:00 PM España: 6:00 PM (Domingo)

¿Qué pasará en el capítulo 1174 de “ONE PIECE”?

En este episodio, titulado “¡Salven a los niños! Los guerreros de Elbaph entran en acción”, la tranquilidad de los gigantes se verá interrumpida por un violento ataque que amenaza la vida de los más pequeños. Los Sombrero de Paja y los legendarios guerreros de la isla deberán actuar rápidamente antes de que el fuego y los monstruos destruyan la aldea.

¿Dónde ver online el episodio 1174 de “ONE PIECE”?

Para ver el capítulo 1174 de forma legal y en alta definición, puedes acceder a:

Crunchyroll: Emisión en simulcast subtitulada en español pocas horas después de su pase televisivo en Japón.

Emisión en simulcast subtitulada en español pocas horas después de su pase televisivo en Japón. Netflix: Disponible en catálogo según la programación y licencias activas en cada región.

Ficha técnica del capítulo 1174 de “ONE PIECE”