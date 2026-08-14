¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
VIERNES 14 DE AGOSTO
Ventanilla (De 8:30 a. m. a 6:30 p. m.)
- A.H. José Olaya Balandra: manzanas A1, B1, C1, D1, E1, E2, H, I, I1, J, J1, K, K1, L1, M, M1, N, N1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, U1, V1, W, W1, X, X1, Y y Z.
- A.H. 12 de Diciembre: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H e I.
- A.H. Las Brisas, parcela C Pachacútec: manzanas A, C, D, E y F.
- A.H. Los Jardines del Mirador: manzanas A, B, C, D, E y F.
- A.H. El Mirador: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
- A.H. Héroes del Cenepa: manzanas E, G y H.
- A.H. Santa Rosa: manzanas I, J, K y L.
- A.H. Ecológico Piloto Santa Rosa de Pachacútec: manzanas I, J, K y L.
- Proyecto Especial Ciudad de Pachacútec: manzana C.
Carabayllo (De 9:00 a. m. a 3:00 p. m.)
- Urb. Las Gardenias: manzanas B, F y G.
- Urb. Santo Domingo de Carabayllo: manzanas C1 y D1.
San Martín de Porres (De 9:00 a. m. a 1:00 p. m.)
- Av. Lima, cuadras 11 y 12.
- Prolongación Zarumilla, cuadra 11.
- Calle San Francisco, cuadra 1.
- Jr. Francisco de Zela, cuadra 1.
- Jr. Sao Paulo, cuadras 12 y 13.
- Jr. Riobamba, cuadras 3 y 4.
- Pasaje León Velarde, cuadra 1.
- Pasaje Mártir Olaya, cuadra 1.
- Pasaje Víctor Andrés Belaunde, cuadra 1.
Los Olivos (Primer corte: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Av. Tomás Valle, cuadra 5.
(Segundo corte: 11:00 a. m. a 3:30 p. m.)
- A.H. Enrique Milla Ochoa: manzanas 132, 133B, 133C, 134, 135, 136, 137, 138 y 139.
- P.J. Confraternidad: manzanas 133, 133B, 133C, 136, 137, 138 y 139.
Callao (De 3:00 p. m. a 6:00 p. m.)
- Asociación Pro Vivienda 200 Millas: manzanas D y P.
Independencia (De 8:00 a. m. a 7:00 p. m.)
- Calle Amaru Inca, cuadra 1.
- Calle Túpac Amaru, cuadra 2.
- Prolongación Túpac Amaru, cuadras 1, 2, 3 y 4.
- Jr. Sinchi Roca, cuadra 1.
- Jr. Shonco Marca y Shanco Marca, cuadras 1 y 2.
- Jr. Quipu Kamayoc, cuadra 1.
- Jr. Pachacámac, cuadra 1.
- Av. Contisuyo, cuadras 1, 2 y 3.
- Av. Indoamérica, sectores S/N, 1, 2 y 3.
- A.H. Las Américas Amp.
- A.H. El Paraíso.
- Urb. Tahuantinsuyo.
- Además de sectores ubicados en los jirones Hurín Cuzco, Chimú, Chasquis, Chancas, Mitimaes y otras calles de la zona.
San Juan de Lurigancho (De 2:00 p. m. a 3:30 p. m.)
- A.H. Piniellita Castilla: manzanas F2, F3, F4, F5 y F6.
- Prog. Ciudad Mariscal Cáceres: manzanas F, F2, F3, F4 y F5.
- Av. Próceres de la Independencia, cuadras 39 y 40.
Chancay (De 8:30 a. m. a 4:00 p. m.)
- Sector La Candelaria Baja, lote 6.
SÁBADO 15 DE AGOSTO
Los Olivos (De 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.)
- A. H. Cueto Fernandini mz. A1, B1, C1, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, P.J. Santa Rosa de Naranjal mz. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, asoc. Viv. Suiza Peruana mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, L, asoc. Los Tulipanes mzs. C, F, urb. Parque Naranjal mzs. A1, B1, C1, G, L, M, S, T, U, V, jr. Ajia cdra. 49, jr. Anta cdras. 49, av. El Naranjal cdras. 7, 8, av. Las Palmeras cdras. 48, 49, 51, 52, av. Naranjal cdras. 7, 8, 9, 10, av. Universitaria cdras. 35, 49, calle Chasquitambo cdras. 5, 6, calle Mallash cdra. 49, calle Ocros cdra. 1, calle Olleros cdra. 49, calle Pariahuanca cdras. 5, 6, 7, 49, calle Tapacocha cdra. 49, calle Vichay cdra. 49, calle Yungar cdra. 48, jr. Teresa Gonzáles de Fanningcdras. 1, 2, jr. Río Mantaro cdras. 6, 7, jr. Tarica cdras. 49, 51, 52, jr. Pariahuanca cdras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, urb. Villa del Norte mzs. C, D, E, F, asoc. Viv. Res. La Esperanza mzs. A, B, C, F.
Rímac (De 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.)
- A.H. Municipal N.° 3 Rímac, A. H. Balcón del Rímac mzs. H, J, K, L, M, R, T, U, V, X, Z, A. H. Municipal N° 3, A. H. Jesús Oropeza Chonta Mzs. H, W, Y, A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre mzs. A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A. H. Municipal III sct. Ampl. Juan Pablo II mz. A1, A. H. Manuel Seoane Corrales mzs. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, D, E, G, H, I, A. H. Flor de Amancaes Rímac mz. A, A. H. Villa Amancaes mzs. A, B, asoc. Po. Aquilino Sam Jara mzs. A, C, A. H. Municipal III sct. Jesús Alberto Paez mzs. D1, X.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.