¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
San Juan Lurigancho (De 9:30 a.m. a las 4:30 p. m.)
- A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR CERRO LOS PINOS MZ B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, M6, N1, O1, Q.
Carabayllo (De 9:30 a.m. a las 5:30 p. m.)
- ASOC. PRO. VIV. LOS SUYOS EL REPOSO DE CARABAYLLO MZ. E.
Ventanilla (De 8:00 a.m. a las 5:30 p. m.)
- URB. ANTONIA MORENO DE CACERES SECTOR B MZ A, A1, B, B1, C1, D1, E1, H, I, N1, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, BLOCK A, A1, MOD. H1, H2.
Independencia (De 8:00 a.m. a las 7:00 p. m.)
- CALLE AMARU INCA CDRA. 1, CALLE TUPAC AMARU CDRA. 2, PROLONGACIÓN TUPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. SINCHI ROCA CDRA. 1, JR. SHONCO MARCA CDRAS. 1, 2, JR. SHANCO MARCA CDRAS. 1, 2, JR. QUIPU KAMAYOC CDRA. 1, JR. PACHACAMAC CDRA. 1, AV. CONTISUYO CDRAS. 1, 2, 3, JR. LOS TAMBOS CDRA. 1, JR. ZEPITA MARCA CDRA. 1, JR. MANCO CAPAC CDRA. 1, CALLE MAYTA CAPAC CDRA. 1, JR. MITIMAES CDRA. 1, AV. INDOAMÉRICA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, A.H. LAS AMERICAS AMP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. EL PARAÍSO MZS. V2, X2, W2, Z2, URB. TAHUANTINSUYO MZS. A1, C1, C2, D1, D2, E2, F2, G1, G2, H1, I1, J1, K1, K2, O1, S1, Q, JR. HURÍN CUZCO CDRAS. 1, 2, 3, JR. CHIMÚ CDRA. 1, JR. CHASQUIS CDRA. 1, JR. CHANCAS CDRAS. 1, 2, CALLE QUIPAN CDRA. 1, CALLE SIHUAS CDRA. 1, CALLE INTIHUATANA CDRA. 1, CALLE LLOQUE YUPANQUI CDRA. 1, CALE ANCASMAYO CDRA. 1, CALLE PACHACAMAC CDRA. 1.
JUEVES 27 DE AGOSTO
Callao (De 9:00 a.m. a las 5:00 p. m.)
- ASOC. PRO. VIV. 200 MILLAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, AV. NESTOR GAMBETA CDRA. 53.
San Juan de Lurigancho (De 9:30 a.m. a las 3:30 p. m.)
- URB. LOTIZACIÓN CAMPOY MZS. A, B, ASOC. VILLA MERCEDES DE CAMPOY MZS. B, A.H. SAN FRANCISCO DE CAMPOY MZ. B, URB. LAS GARDENIAS DE CAMPOY MZ. A.
Carabayllo (De 8:30 a.m. a las 4:30 p. m.)
- URB. LOS ÁLAMOS DE CARABAYLLO MZS. A2, A3, A4, A9, A10, A12.
San Miguel (De 8:00 a.m. a las 6:00 p. m.)
- AV. COSTANERA CDRA. 9, AV. LA PAZ CDRAS. 7, 8, JR. COMANDANTE ESPINAR CDRA. 1, CALLE NUEVA CDRA. 1, PSJE. 1 CDRA. 1, MERCADO MODELO SAN MIGUEL, PSJE. VENUS CDRA. 7.
San Martín de Porres (De 10:00 a.m. a las 1:00 p. m.)
- ASOC. LOS JARDINES DE STA. ROSA MZS. E, G, ASOC. VIV. SAN ANTONIO MZ. A, PRO. VIV. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ. E.
Los Olivos (De 9:00 a.m. a las 3:30 p. m.)
- ASOC. VIV. REFORMA AGRARIA MZS. B, C, D, E, H, ASOC. PRO. VIV. LA ESTRELLA MZS. G, H, PAN. NORTE KM. 22 MZS. B, C, D, ASOC. DE VIV. LOS SERVIDORES MZS. B, E, URB. PUERTA DEL SOL MZS. B, C, D, E.
Los Olivos/ Puente Piedra (De 10:00 a.m. a las 3:30 p. m.)
- ASOC. PRO. VIV. LA ESTRELLA DE PRO MZS. A, B, H, I, J, K, URB. PRO 4TO SECTOR MZ. AA4, BB4, EE4, GG4, H, HH4, J, V4, W4, Z4, ASOC. DE POS. EL HUARANGITO MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. REFORMA AGRARIA MZ. I, JR. EL DERECHO CDRA. 5, JR. LA IGUALDAD CDRA. 77, PAN. NORTE KM. 22 MZS. B, C, D, I.
Independencia (De 1:00 p.m. a las 5:00 p. m.)
- AV. 17 DE NOVIEMBRE CDRAS. 3, 4, JR. LOS AMAUTAS CDRAS. 1, 2, JR. JOSÉ MARTÍ CDRAS. 1, 4, JR. LOS DELEGADOS CDRAS. 2, 3, 4, JR. RAMÓN CASTILLA CDRA. 3, CALLE CÉSAR VALLEJO CDRAS. 7, 8, JOR. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 4.
San Martín de Porres (De 9:00 a.m. a las 1:00 p. m.)
- PROVIV VALLE HERMOSO NARANJAL MZ A, B, C, D, E, PROVIV TRES HORIZONTES MZ I, J.
Chancay (De 9:00 a.m. a las 5:00 p. m.)
- CERRO LA CULEBRA MZ F, J, F CALLE MICAELA BASTIDAS, ALFONSO UGARTE, CALLE PRINCIPAL; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.
Acos (De 8:30 a.m. a las 6:00 p. m.)
- COMUNIDAD CAMPESINA DE CARAC Y COTO; UBICADOS EN EL DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE.
VIERNES 28 DE AGOSTO
Los Olivos (De 8:30 a.m. a las 6:30 p. m.)
- ASOC. VIV. LOS GRAMADALES MZS. B, C, D, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R1, R2, S, S1, T, V, W, X, Y, Z, Z1, A.H. CAMINO REAL LAS PALMERAS MZS. A, B, C, D, E, K, L, ASOC. DE POB. PRO. VIV. NG. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. HERMOSO HUASCARÁN MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, M, A.H. 1RO DE MAYO MZS. A, A1, B, C1, D, E, E1, F, F1, F3, G, H, I, I1, J, K, L, M1, M2, M4, M5, N, A.H. LOS CLAVELES DEL NORTE MZS. A, B, ASOC. SEÑOR JESÚS EL CRISTO MZS. A, B, ASOC. DE POB. NUEVA GENERACIÓN PUENTE PIEDRA MZ. I.
Callao (De 9:00 a.m. a las 6:00 p. m.)
- A.H. SANTA FE MZS. A, B, C, D, E, CALLE YACHAY HUASI CDRA. 3, JR. CHACHAYHUASI CDRA. 3, URB. STA. ANGELA MZ. F, URB. MELITÓN CARBAJAL MZS. A, B, C, D, A.H. GONZALES DE VELASCO MZS. A, A1, B1, A.H. ALBERGUE CONSTANZO MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, COOP. VIV. ALBINO HERRERA MZ. C1, A.H. ALFREDO PALACIOS MZ. A, AV. ALFREDO PALACIOS CDRAS. 4, 5, URB. PRIMAVERA MZS. A, D, URB. CENTENARIO MZS. A, B, C, D, E, F, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRAS. 16, 19, COOP. VIRGEN DE FÁTIMA MZ. L, URB. HABILITACIÓN URBANA DEL EX FUNDO LA CHALACA MZS. B, F, G, A.H. JOSÉ BOTTERÍN MZS. G, J, K, L, URB. FUNDO LA CHALACA MZS. J, K, 14.6 HECTÁREAS MZ. G, J, K, L, CALLE LUIS BRAVO ARÉVALO CDRAS. 1, 2, JR. CARLOS ARENAS LOAYZA CDRAS. 1, 2, URB. SAN MARTÍN DE PORRES MZ. B.
Carabayllo (De 9:00 a.m. a las 5:00 p. m.)
- URB. LA PLANICIE MZS. A1, A2, A3, A4, A5, A6.
Los Olivos (De 8:30 a.m. a las 6:00 p. m.)
- A.H. 19 DE MAYO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, URB. PARQUE NARANJAL MZS. A3, B3, D3, E3.
Comas (De 8:30 a.m. a las 6:30 p. m.)
- AV. 22 DE AGOSTO CDRAS. 11, 12, 13, JR. ANDRÉS ALCA CDRA. 1, JR. ANSELMO ANDÍA CDRA. 8, JR. MARTÍN ARANGURI CDRAS. 5, 6, 7, AV. GUILLERMO DE LA FUENTE CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. PEREZ DE TUDELA CDRA. 1, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 9, 10, 65, 66, 67, JR. MANUEL TADUR CDRA. 1, JR. MATEO SILVA CDRA. 1, JR. SANCHEZ SILVA CDRAS. 1, 2, 3, JR. MARIANO ANGULO CDRAS. 3, 4, 5, JR. MANUEL HURTADO DE MENDOZA CDRAS. 1, 2, JR. PEDRO MATEO GONZALES CDRAS. 1, 2, 3, JR. MANUEL CORBACHO CDRAS. 1, 2, JR. RAFAEL ORELLANA CDRA. 1, JR. JUAN MANUEL VALDEZ CDRA. 1, JR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN CDRAS. 1, 2, 3, JR. CASIMIRO FIGUEROA CDRAS. 1, 2, JR. DIEGO AGUILAR CDRA. 1, CALLE DIEGO CISNEROS CDRAS. 1, 2, AV. METROPOLITANA CDRAS. 17, 65, 66, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 17, 65, URB. STA. LUZMILA MZS. E1, F4, J1, K1, L1, LL1, M1, N1, Ñ1, O1, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T1, U1, V, V1, W, W1, X.
Breña (De 8:30 a.m. a las 6:30 p. m.)
- AV. TINGO MARÍA CDRAS. 10, 12, 13, JR. TARAPOTO CDRAS. 10, 11, JR. RESTAURACIÓN CDRAS. 12, 13, 14, PSJE. LAS CAUTIVAS CDRAS. 2, 3, 4, PSJE. SAENZ PEÑA CDRA. 1, CALLE PILCOMAYO CDRAS. 2, 4, 5, 6, JR. PASTAZA CDRAS. 6, 7, JR. ORBEGOSO CDRAS. 12, 13, JR. NAPO CDRA. 9, JR. CHAMAYA CDRAS. 10, 11, 12, JR. CENTENARIO CDRAS. 12, 13, CALLE GRAL. VIDAL CDRAS. 10, 11, JR. INDEPENDENCIA CDRA. 10, AV. VENEZUELA CDRAS. 17, 18.
Carabayllo (De 9:30 a.m. a las 1:30 p. m.)
- A.H. NUEVA AMÉRICA MZS. A, D, E, F, G, PSJE. LAS FLORES CDRA. 1, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 22, 23, 102.
Los Olivos (De 1:00 p.m. a las 5:00 p. m.)
- URB. SAN GERMAN AV. GERMAN AGUIRRE CDRAS 7, 8, JR. RAMIREZ PEÑA CDRA 1, JR. BENJAMIN QUIROGA CDRA 3, CALLE CARLOS CABRERA CDRAS 7, 8, CALLE FERMIN SANTANA CDRAS 1, 2, CALLE GUILLERMO ZUÑIGA CDRA 8, CALLE JESUS VERA FERNANDEZ CDRAS 7, 8, CALLE ROGELIO SALDAÑA CDRAS 1, 2, CALLE K MZ J, CALLE M MZ K CALLE 10 MZ T, CALLE 11 MZ U, CALLE 13 MZ V, CALLE DELGADO NEYRA CDRA 1, JR. CELESTINO AVILA GODOY MZ H1.
SÁBADO 29 DE AGOSTO
San Martín de Porres/ Los Olivos (De 8:30 a.m. a las 6:30 p. m.)
- ASOC. LOS PORTALES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. PORTALES DE CHAVÍN MZ. F, ASOC. RES. VIV. LOS LIRIOS DE NARANJAL MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. B, B PRIMA, RADIO DE SAB 2366 MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LOS NARANJOS MZ. P3.
Puente Piedra (De 9:00 a.m. a las 5:00 p. m.)
- ASOC. VIV. SAN DIEGO DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, ASOC. PROP. CASA HUERTA SAN PEDRO MZS. E, I, I1, J, ASOC. PROP. URB. NUEVO SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PROP. URB. SAN JUAN DE PUENTE PIEDRA MZS. A, D.
Lima Cercado (De 0:00 a.m. a las 4:00 a.m.)
- JR. ADNAHUAYLAS CDRAS. 9, 10, JR. PUNO CDRA. 6, JR. MESA REDONDA CDRAS. 9, 10, JR. CUZCO CDRA. 7
Puente Piedra (De 8:30 a.m. a las 6:30 p. m.)
- PRO. VIV. LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. PROP. VIV. LOS PORTALES I ETP. MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, E, E1, ASOC. PROP. VIV. LAS FRESAS MZS. C, F, H, I, J, K, M, N, P, P1, Q, R, S, Y, Z, ASOC. VIV. LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, ASOC. VIV. EL TREBOL MZS. A, B, C, PRO. VIV. LOS SAUCES MZS. A, B, ASOC. VIV. LAS AZUCENAS MZS. A, B, PRO. VIV. SAN AGUSTÍN MZS. B, C, E, H, I, K, ASOC. DE PROP. VIV. CENTENO MZS. A, B, C, D, E, A.H. SAN JULIÁN MZS. B, E, ASOC. LAS GARDENIAS MZ. B, ASOC. VILLA LAS DALIAS MZS. A1, B, ASOC. VIV. CHACARIA DEL NORTE MZ. E, PRO. VIV. LOS JAZMINES MZS. B, C.
Pueblo Libre (De 8:30 a.m. a las 4:00 p. m.)
- JR. ANTONIO POLO CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, AV. GENERAL MANUEL VIVANCO CDRAS. 3, 4, JR. JOSÉ MANUEL UGARTECHE CDRAS. 3, 4, JR. JOSÉ SANTIAGO WAGNER CDRA. 21, JR. TORRE TAGLE CDRA. 21, CALLE MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1, JR. TUPAC AMARU CDRAS. 3, 4, JR. JULIO C. TELLO CDRAS. 1, 3, CALE MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.