Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima y Callao:
VIERNES 2 DE OCTUBRE
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. EX FUNDO OQUENDO MZ. B, URB. LAS ORQUÍDEAS MZ. B, AV. NESTOR GAMBETTA KM. 5.2, 6.8, 7, 17.730, AV. OQUENDO CDRA. 2.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. NUEVA VIDA ZONA “A” MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. CAMPAMENTO DE DIOS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZS. A, A1, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F, F1, F2, G, G1, G2, G3, G4, H, H1, H2, I, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N2, N, O, O1, O2, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROY. INT.LOS ÁNGELES SCT. NUESTRA SRA. DEL SAGRADO CORAZÓN MZS. A, B, C, D, H, I, J, L, M, Ñ, O, P, Q, R, S, T, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, PROY. INT. LOS ÁNGELES SCT. CERRITO LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, J PRIMA, L, M1, M2, M3, M4, M5, AGRUP. FAM. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. JUAN PABLO II ET. 1 ARENAL MZS. A1, B1, D1, E1, F1, G1, Q, S, S2, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. JUAN PABLO II ET. 3 ARENAL MZS. S2, T.
Callao (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- UNIDAD VEC. MODELO BLOCKS T, U, V, X, Y, Z, Z2, JR. CARRILLO ALBORNOZ CDRA. 1, A.H. ALAN GARCÍA MZS. A, C, D.
Jesús María (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- A. MARQUEZ CDRA. 23, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 3, 4, 5, JR. ESTADOS UNIDOS CDRAS. 6, 7, 8, CALLE CARACAS CDRA. 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 4, 5, AV. SAN FELIPE CDRA. 3, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA. 5
Callao (9:00 a.m. a 5:30 p.m.)
- A.H. BOCANEGRA MZS. G3, G4, G10, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50, G51, G52, G53, G54, G58.
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Independencia/ San Martín de Porres (0:00 a.m. a 10:30 a.m.)
- AV. LAS VIOLETA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE LOS CAPULÍES CDRA. 1, CALLE LOS HIGOS CDRA. 1, CALLE LOS PACAES CDRA. 1, PSJE. LOS CAPULÍES CDRA. 1, A.H. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ MZS. E, F, G, H, AV. TOMÁS VALLE CDRA. 2, AV. TUPAC AMARU CDRA. 16, CALLE LOS DAMASCO CDRA. 1, CALLE 16 DE MARZO CDRA. 1, URB. FIORI ETP. 3 MZ. I1.
Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- URB. SAN JUAN MASÍAS MZS. A1, B1, C1, D1, E1, G, G1, H, H1, I, I1, J1, O, O1, P, PRO. VIV. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO MZS. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L, ASOC. PROP. ALAMEDA PORTUARIA MZS. A, B, C, D, E1.
San Martín de Porres/ Los Olivos (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- ASOC. LOS JARDINES DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. B, C, D, H, Q, Q PRIMA, Q1, PRO. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LOS OLIVOS MZS. E, G, M, N, Ñ, U, ASOC. MONTE LOS OLIVOS MZS. A, B, D, M, N, Ñ, U, ASOC. OJIHUA MZS. B, D, E, F, COOP. LOS JAZMINES DE NARANJAL MZS. B, C2, Q1.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. ANTONIO GARLAND CDRAS. 5, 6, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 5, 6, CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRAS. 5, 6, JR. MARCOS NICOLINI CDRA. 1, JR. MCAL. RAMÓN CASTILLA CDRA. 1, PSJE. GRAÑA CDRA. 1, AV. TUPAC AMARU CDRAS. 5, 6, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 5, 6, CALLE GRANA CDRA. 1.
Independencia (10:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- CALLE AMARU INCA CDRA. 1, JR. AMAUTA CDRAS. 0, 1, CALLE ANCASMAYO CDRA. 1, CALLE LOS CHANCAS CDRAS. 1, 2, JR. SINCHI ROCA CDRA. 1, JR. LOS CHASQUIS CDRA. 1, JR. PACHACAMAC CDRA. 1, CALLE MANCO CAPAC CDRA. 1, URB. TAHUANTINSUYO MZS. D1, E2, F2, G1, H1, J1, K1, L1, S1, JR. LOS TAMBOS CDRA. 1, CALLE ARAVICUS CDRAS. 1, 2, AV. HURIN CUZCO CDRAS. 1, 2, JR. CHIMÚ CDRA. 1, JR. HUATANAY CDRA. 1, JR. CONTISUYO CDRAS. 1, 2, JR. CHIMÚ CDRA. 1, AV. INDOAMERICA CDRA. 3.
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