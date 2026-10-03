La primera gran apuesta de serie live-action del DCU llega a su clímax. Este domingo 4 de octubre se estrena el octavo y último episodio de la temporada de “Lanterns”, una entrega que promete resolver el misterio del crimen en el corazón de EE. UU. y redefinir el papel de los Linternas Verdes en la Tierra.

Hora de estreno del capítulo 8 de “Lanterns”

El episodio 8 de “Lanterns” estará disponible de manera simultánea en la plataforma de streaming Max (HBO Max) y en la señal de televisión de HBO.

México: 19:00 hrs

19:00 hrs Guatemala: 19:00 hrs

19:00 hrs Honduras: 19:00 hrs

19:00 hrs Perú: 20:00 hrs

20:00 hrs Colombia: 20:00 hrs

20:00 hrs Ecuador: 20:00 hrs

20:00 hrs Chile: 21:00 hrs

21:00 hrs Venezuela: 21:00 hrs

21:00 hrs Bolivia: 21:00 hrs

21:00 hrs Argentina: 22:00 hrs

22:00 hrs Uruguay: 22:00 hrs

22:00 hrs Brasil: 22:00 hrs

22:00 hrs Estados Unidos (ET): 21:00 hrs

Dónde ver “Lanterns”

Streaming: En la app oficial de HBO Max (Max).

En la app oficial de (Max). Televisión por cable: En el canal HBO.

Pasos para verlo en HBO Max (Streaming)

Abre la app o web: Entra a max.com o abre la aplicación en tu Smart TV, móvil o consola. Inicia sesión: Asegúrate de tener una suscripción activa al servicio. Busca la serie: En el buscador escribe Lanterns. Reproduce al instante: A partir de la hora fijada, la pestaña de la serie mostrará automáticamente el Capítulo 2 en el catálogo.

Pasos para verlo en HBO (Televisión)

Sintoniza el canal HBO de tu proveedor de cable a la hora exacta del estreno. Si cuentas con el paquete de canales HBO contratarás también acceso gratuito a la app Max usando tus credenciales de TV por cable.

También puedes verlo en servicio de TV satelital DIRECTV (Ca. 524/ 1524 HD) y la plataforma streaming DGO.

Un avance marcado por el miedo y la tensión entre Hal Jordan y John Stewart

El adelanto oficial del episodio 8 deja claro que la filosofía del Cuerpo de Linternas Verdes se pondrá a prueba. La narrativa del avance gira en torno a la idea de que «el miedo puede ser la mayor fuerza en el universo», insinuando un enfrentamiento o amenaza vinculada directamente con las emociones más oscuras.

En las imágenes, vemos a Hal Jordan (Kyle Chandler) y John Stewart (Aaron Pierre) tomando riesgos drásticos mientras la tensión escala a niveles críticos. La frase final de Hal, «no tengas miedo de tener miedo», anticipa una lección decisiva para John Stewart en su camino a convertirse en un héroe de pleno derecho.

Calendario completo de episodios de “Lanterns” en HBO Max

La primera temporada consta de 8 episodios que se emitirán de forma consecutiva cada domingo:

Episodio Fecha de lanzamiento Capítulo 1 16 de agosto Capítulo 2 23 de agosto Capítulo 3 30 de agosto Capítulo 4 6 de septiembre Capítulo 5 13 de septiembre Capítulo 6 20 de septiembre Capítulo 7 27 de septiembre Capítulo 8 (Final) 4 de octubre

De qué trata “Lanterns”

La trama deja de lado el tono espacial clásico de los cómics para adentrarse en un drama policial con tintes de neo-western y misterio. La historia sigue al veterano Hal Jordan (Kyle Chandler) y al novato John Stewart (Aaron Pierre), quienes deben investigar un oscuro asesinato en el corazón de Estados Unidos.

Tras los eventos del capítulo piloto, la segunda entrega profundizará en la tensión entre ambos Linternas Verdes mientras siguen las pistas de una conspiración terrestre con ramificaciones cósmicas. Además, la trama explorará el papel de las autoridades locales en Rushville, Nebraska, donde la Sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald) mantendrá una postura vigilante ante la llegada de estos héroes.

Lista de personajes principales

Hal Jordan (Kyle Chandler) Un veterano de la Corporación de Linternas Verdes. Legendario, pragmático y desgastado por los años de servicio, se ve obligado a ser el mentor del nuevo recluta mientras lidia con las tensiones de la misión en la Tierra.

Un veterano de la Corporación de Linternas Verdes. Legendario, pragmático y desgastado por los años de servicio, se ve obligado a ser el mentor del nuevo recluta mientras lidia con las tensiones de la misión en la Tierra. John Stewart (Aaron Pierre) Un joven e ingenioso recluta con formación en los Marines de EE. UU. Es impulsivo pero con un fuerte sentido de la justicia. Representa la nueva generación de héroes en el DCU.

Un joven e ingenioso recluta con formación en los Marines de EE. UU. Es impulsivo pero con un fuerte sentido de la justicia. Representa la nueva generación de héroes en el DCU. Sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald) La implacable y resolutiva jefa de policía de la zona rural de Nebraska donde ocurre el crimen. Es una mujer de leyes local que no se deja intimidar fácilmente por la presencia de héroes extraterrestres.

La implacable y resolutiva jefa de policía de la zona rural de Nebraska donde ocurre el crimen. Es una mujer de leyes local que no se deja intimidar fácilmente por la presencia de héroes extraterrestres. William Hand (Nathan Fillion)Aunque Fillion interpreta a Guy Gardner en la película de Superman, en el contexto de la trama de misterio aparece este turbio personaje conectado con los secretos oscuros detrás del crimen que investigan los Linternas.

Ficha técnica de “Lanterns”