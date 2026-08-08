“House of the Dragon” estrena el capítulo 8 de la Temporada 3 este domingo 9 de agosto exclusivamente en la plataforma de streaming HBO Max. ¿A qué hora estará disponible este increíble episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 8 de la Temporada 3 de “House of the Dragon”?

De acuerdo con los canales oficiales de la plataforma, los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos a las 9:00 PM (hora del este de EE.UU.). Dependiendo de tu país de residencia, el horario de emisión en HBO Max puede variar:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 7:00 PM

7:00 PM Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

8:00 PM Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 PM

9:00 PM Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 PM

10:00 PM España: 3:00 AM (del lunes)

¿Dónde ver el capítulo 8 de la tercera temporada?

La única vía oficial para disfrutar de este episodio y de toda la entrega es a través del servicio de streaming HBO Max (disponible en Smart TVs, dispositivos móviles, consolas y navegadores web compatibles). Cada semana se estrena un nuevo capítulo de manera simultánea en la plataforma.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 8 de la tercera temporada?

La emisión de este capítulo se realiza de forma exclusiva a través de plataformas digitales autorizadas:

Plataforma principal: El episodio se encuentra disponible en streaming a través de HBO Max .

El episodio se encuentra disponible en streaming a través de . Cómo verlo: Puedes acceder a la plataforma mediante suscripción activa desde una gran variedad de dispositivos compatibles, tales como Smart TVs, tabletas, teléfonos inteligentes (iOS y Android), consolas de videojuegos y reproductores multimedia (como Chromecast, Roku o Fire TV). También es posible visualizarlo directamente desde navegadores web con una calidad de hasta 4K UHD y sonido Dolby Atmos según el plan contratado.

Ficha técnica de la serie