El capítulo 4 de la Temporada 3 de "House of the Dragon" se estrena oficialmente en HBO Max este domingo 12 de julio. (Foto: HBO)
El capítulo 4 de la Temporada 3 de "House of the Dragon" se estrena oficialmente en HBO Max este domingo 12 de julio. (Foto: HBO)
Por Paolo Valdivia

La tercera temporada de “La Casa del Dragón" ha entrado en su etapa más crítica. Tras los impactantes eventos del último episodio, las estrategias de Rhaenyra Targaryen y el bando de los Verdes en Desembarco del Rey prometen chocar de forma definitiva. Ante tanta expectativa, la pregunta que inunda las redes sociales es una sola: ¿A qué hora sale el ? Aquí te lo contamos.

¿A qué hora se estrena el capítulo 4 de la Temporada 3 de “House of the Dragon”?

Estas son las horas en la que se estrenará el capítulo 4 de la Temporada 3 de “House of the Dragon” en todo Latinoamérica y España.

  • Guatemala: 7:00 p.m.
  • México: 7:00 p.m.
  • Perú: 9:00 p.m.
  • Colombia: 9:00 p.m.
  • Ecuador: 9:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • Chile: 10:00 p.m.
  • Paraguay: 10:00 p.m.
  • Argentina: 11:00 p.m.
  • Uruguay: 11:00 p.m.

¿Cómo ver el nuevo episodio de “House of the Dragon”?

  • Vía HBO Max

El episodio se podrá disfrutar en simultáneo a través de la señal de televisión por cable en los canales premium de HBO y mediante streaming directo en la aplicación de Max. Para quienes busquen la máxima calidad de imagen y sonido, la plataforma habilitará el contenido en resolución 4K UHD con Dolby Vision y Dolby Atmos desde el primer minuto de su lanzamiento.

Fechas de estreno de los próximos capítulos en HBO Max

Para que programes tus domingos de maratón, el calendario de emisión de las próximas semanas continuará sin interrupciones. Cada nuevo episodio se liberará semanalmente en el mismo horario establecido.

Ficha técnica de la Temporada 3 de “House of the Dragon”

  • Título de la serie: House of the Dragon (La Casa del Dragón)
  • Temporada / Capítulo: Temporada 3, Episodio 4
  • Fecha de estreno: Domingo 12 de julio de 2026
  • Creadores: George R.R. Martin y Ryan Condal
  • Basado en: Fuego y Sangre (Fire & Blood) de George R.R. Martin
  • Productora: HBO Entertainment / Grrrm / Bastard Sword
  • Cadena de televisión: HBO
  • Plataforma de streaming: Max
  • Género: Fantasía épica, drama, acción, intriga política
  • Idioma original: Inglés
  • País de origen: Estados Unidos
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