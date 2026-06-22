El universo de “Game of Thrones” ha regresado de forma inmejorable. Tras el estreno de infarto de la Temporada 3 de “House of the Dragon” que dejó a los fanáticos en shock por las brutales bajas y los giros mitológicos en Harrenhal, las miradas ya están puestas en el próximo domingo. La guerra civil Targaryen entre los Negros y los Verdes no dará tregua, y el segundo episodio promete elevar la tensión política y militar a niveles críticos en HBO Max.

¿Cuándo se estrena el capítulo 2 de la tercera temporada de “House of the Dragon”?

El segundo capítulo de la temporada 3 de "House of the Dragon" (La Casa del Dragón) se emitirá el próximo domingo 28 de junio de 2026. HBO mantiene su tradicional estrategia de lanzamiento semanal para sus grandes producciones dominicales, asegurando que el conflicto dinástico mantenga en vilo a la audiencia global durante los meses de junio y julio.

Horarios para ver “House of the Dragon” 3x02 en Latinoamérica y España

Para que no te pierdas ni un solo minuto del estreno en directo a través de HBO Max y los canales lineales de HBO, repasa los horarios ajustados a tu país:

Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. (del lunes 29 de junio)

El episodio dirigido por Clare Kilner y escrito por Sara Hess lidiará directamente con las devastadoras consecuencias del estreno. Tras la trágica muerte de Jacaerys Velaryon y su dragón Vermax en la encarnizada Batalla del Gaznate, el dolor de Rhaenyra Targaryen promete transformarse en una furia implacable contra el bando de los Verdes.

Por otro lado, el bando de Alicent Hightower lidia con la inestabilidad en Desembarco del Rey tras las jugadas de Aemond en el Trono de Hierro, mientras que el misterio sembrado en los alrededores de Harrenhal con la aparición del mítico “Hombre Astado” en la Isla de los Rostros mantendrá la intriga mística sobre el destino de los jinetes de dragón Hugh, Ulf y Addam.

Ficha técnica del Capítulo 2 de la Temporada 3 de “House of the Dragon”