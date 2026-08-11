Carlos Galdós compartió una reflexión en redes sociales sobre el paso del tiempo, la vejez y el valor de los vínculos personales. (Fuente: Facebook)
Carlos Galdós compartió una reflexión en redes sociales sobre el paso del tiempo, la vejez y el valor de los vínculos personales. (Fuente: Facebook)
Por Redacción EC

A sus 51 años, Carlos Galdós decidió hacer una pausa para pensar en una de las cuestiones que suelen aparecer con más fuerza con el paso de los años: cuánto tiempo queda por vivir y qué se está haciendo con él. El conductor y locutor peruano compartió en sus redes sociales una reflexión en la que explicó que, según una planificación personal, calcula que tendría aproximadamente 33 años de vida por delante. Su mensaje rápidamente llamó la atención porque no estuvo planteado desde el miedo, sino desde la necesidad de aprovechar mejor el presente.